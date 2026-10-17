Marmarabirlik rekor rekolteye hazırlık için 60 bin ton alım planı açıkladı

Marmarabirlik'in alım planı ve rekolte beklentisi

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, yeni sezon öncesi Türkiye genelinde sofralık ve yağlık zeytin rekoltesinin 3 milyon 800 bin ton seviyesinde beklendiğini belirtti. Kurum, çalışma bölgesinde yaklaşık 400 bin tonluk bir rekolte öngörürken, üreticiyi desteklemek amacıyla bu sezon için yaklaşık 60 bin ton alım yapmayı planladığını açıkladı.

rekolte beklentisinin anlamı:

Türkiye genelinde rekolte tespit komisyonunun çalışmalarının tamamlandığını aktaran Yıldız, 3 milyon 800 bin tonluk beklentinin Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi olması hâlinde sektör üzerinde hem fırsat hem risk yaratacağını vurguladı. Bolluğun fiyat baskısına dönüşmemesi için üretici, kooperatif, birlik ve ilgili kurumların koordineli hareket etmesinin gerektiğine dikkat çekti.

üretici desteği ve alım stratejisi:

Yıldız, Marmarabirlik’in planladığı alımların üreticinin emeğinin karşılığını almasına katkı sağlayacağını söyledi. Kurumun geçmişteki alım düzeyleri göz önüne alındığında, yaklaşık 60 bin tonluk hedefin Marmarabirlik için en yüksek rakamlardan biri olacağı ifade edildi. Yıldız, arz fazlasının kriz haline gelmemesi için stok, işleme ve satış stratejilerinin birlikte yönetilmesi gerektiğini belirtti.

tüketim, taklit ve altyapı yatırımları:

Yıldız, Türkiye'de zeytinyağı tüketiminin kişi başına yaklaşık 2 kilogram olduğunu hatırlatarak bu oranın artırılmasının üretimin ülke içinde değerlendirilmesi açısından kritik olduğunu söyledi. Hedefin tüketimi 4–6 kilogram aralığına çıkarmak olduğunu belirtti ve bunun sağlanmasının ancak tanıtım, farkındalık ve pazarlama faaliyetleri ile mümkün olacağını vurguladı.

Taklit ve tağşişin sektördeki en büyük sorunlardan biri olduğunu söyleyen Yıldız, denetimlerin artırılmasını ve yaptırımların ağırlaştırılmasını talep etti. Tüketicilere de güvenilir firma ve markaların tercih edilmesi çağrısında bulundu.

Altyapı yatırımlarına da değinen Yıldız, kooperatif bölgelerinde yeni ve modern zeytinyağı tesislerinin kurulmaya devam ettiğini, Marmarabirlik çalışma alanında doğal fermantasyon ve taş baskı salamura yöntemlerinin yaygın olarak kullanıldığını kaydetti. Ayrıca işçilik ve akaryakıt başta olmak üzere artan maliyetlerin üreticiyi zorladığını ve desteğin önemini yineledi.

ürün çeşitlendirme ve pazar hamlesi:

Marmarabirlik’in ürün portföyünü genişletme çalışmalarına örnek olarak zeytinyağlı kakaolu fındık kremasını gösteren Yıldız, ürünün katkısız ve niş bir alternatif olduğunu, Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin satış noktasında tüketicilerle buluştuğunu söyledi. Ürünün özellikle çocuk ve gençler tarafından olumlu karşılandığını, markalaşma ve sağlıklı alternatifler geliştirme yönündeki adımların süreceğini ifade etti.

MARMARABİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ YILDIZ, TÜRKİYE GENELİNDE SOFRALIK VE YAĞLIK ZEYTİN REKOLTESİNİN 3 MİLYON 800 BİN TON SEVİYESİNDE BEKLENDİĞİNİ BELİRTEREK, GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE BUNUN CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK REKOLTESİ OLACAĞINI SÖYLEDİ. YILDIZ, MARMARABİRLİK’İN İSE BU SEZON YAKLAŞIK 60 BİN TON ÜRÜN ALMAYI PLANLADIĞINI AÇIKLADI. MARMARABİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ YILDIZ, YENİ SEZON ZEYTİN HASADI, ÜRETİCİLERİN ARTAN MALİYETLERİ, ZEYTİNYAĞINDA TAKLİT VE TAĞŞİŞ SORUNU İLE TÜKETİMİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU. YILDIZ, MARMARABİRLİK’İN ÇALIŞMA BÖLGESİNDE YAKLAŞIK 400 BİN TON ZEYTİN REKOLTESİ BEKLENDİĞİNİ, TÜRKİYE GENELİNDE İSE SOFRALIK VE YAĞLIK ZEYTİN ÜRETİMİNİN 3 MİLYON 800 BİN TONA ULAŞMASININ ÖNGÖRÜLDÜĞÜNÜ İFADE ETTİ.