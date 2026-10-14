Marmara’da kabaran dalgalar günlük yaşamı etkiledi: tekneler limana sığındı

Marmara Denizi’nde etkili olan şiddetli fırtına, Tekirdağ kıyılarında deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi güvenli bölge arayışına girerek balıkçı barınağına demirledi; aynı zamanda daha büyük hacimli teknelerin ise açık sularda demirleyerek fırtınanın etkisinin azalmasını beklediği görüldü.

Liman ve denizde durum:

Sert rüzgâr ve yükselen dalgalar nedeniyle limana sığınan küçük ve orta boy tekneler daha korunaklı alanlara yönlendirildi. Marmara Denizinde oluşan dalgalar, limana bağlanan teknelerin yerleşimini zorunlu kıldı; büyük ölçekli ticari ve balıkçılık teknelerinin ise kıyıya yanaşmak yerine açıkta beklemeyi tercih ettiği gözlendi.

Kente etkileri:

Fırtına ile birlikte Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr günlük yaşamı hissettirdi. Yağış ve rüzgâr, kıyı kesimlerde hareketliliği düşürürken, limana sığınan tekneler ve kabaran dalgalar fırtınanın etkisini görsel olarak ortaya koydu.

Oluşan hava koşullarının deniz ulaşımına yansımaları, hem balıkçıların hem de kıyıdaki kurum ve vatandaşların tedbir almasını gerektirdi. Liman ve sahil güvenlik yetkililerinin de koşulları izlediği, fırtına etkisini azaltana kadar deniz trafiğinin kontrollü sürdürüldüğü bildirildi.

MARMARA DENİZİ’NDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE TEKİRDAĞ’DA ÇOK SAYIDA BALIKÇI TEKNESİ BALIKÇI BARINAĞINA DEMİRLERKEN, BÜYÜK TEKNELER İSE DENİZ AÇIKLARINDA DEMİRLEDİ.