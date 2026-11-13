Marmaris Uzunyalı sahilinde sezon sonu düzenleme: terk edilen eşyalar toplandı

Marmaris Belediyesi Uzunyalı sahilinde sezon sonu temizlik yaptı

Marmaris Belediyesi, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte Uzunyalı sahilinde kapsamlı bir temizlik ve düzenleme çalışması yürüttü. Çalışma kapsamında sahilde sezonu kapatan işletmelerin bıraktığı malzemeler toplandı ve sahil hattında oluşan görüntü kirliliği giderildi.

çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri, sahil boyunca yer alan şezlong, şemsiye ayağı ve tabela gibi materyalleri tek tek topladı. İşlemler sırasında temizlik ekipleri ile birlikte çalışma yürüten ekipler, sahilin genel temizliği ve düzenlemesini de sağlayarak yaz sonu sonrası kullanım koşullarını iyileştirdi.

uyarılar ve uygulama:

Daha önce işletmelere yapılan uyarılara rağmen malzemelerini kaldırmayan işletmelere ait eşyalar, Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri nezaretinde sahilden toplandı. Uyarı sürecinin ardından uygulanan bu toplama işlemiyle sahildeki izinsiz bırakılmış malzemelerin kaldırılması sağlandı.

Yetkililer, sezon sonunda sahil düzeninin korunması ve kamu kullanımına açık alanların temiz tutulması için benzer çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Vatandaşlara ve işletmelere, sahil düzeniyle ilgili kurallara uymaları yönünde hatırlatmada bulunuldu.

MARMARİS BELEDİYESİ EKİPLERİ, UZUNYALI SAHİLİNDE SEZON SONUNDA BIRAKILAN ŞEZLONG, ŞEMSİYE AYAĞI VE TABELALARI TOPLADI; SAHİL BOYUNCA KAPSAMLI TEMİZLİK VE DÜZENLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.