Marmaris'te üç yıldır kayıp İsa Çifçi için yeniden kapsamlı arama

Marmaris'te 30 Aralık 2023'ten beri kayıp İsa Çifçi için yeniden kapsamlı arama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 30 Aralık 2023 tarihinde çıntar (mant ar) toplamak için gittiği Balan Dağı'nda kaybolan İsa Çifçi için bugün sabah saatlerinde yeniden geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların amacı, üç yıldır haber alınamayan Çifçi'ye ait bir iz tespit etmek ve kısa sürede sonuç almak olarak açıklandı.

Arama organizasyonu ve katılımcılar:

Marmaris Kaymakamlığı talimatıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara jandarma, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, milli parklar ekipleri, avcılar ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri katılıyor. Kaymakam Nurullah Kaya'nın verdiği bilgiye göre, bölgede görev alan ekip sayısı yaklaşık 80 kişiye ulaşıyor. Aramalar Balan Dağı etrafında gün boyunca sürecek biçimde planlandı ve ekipler belirli periyotlarla bölgeleri tarıyor.

Arama yöntemleri ve hedefler:

Ekipler, yürüyüş yolları, maki ve orman alanları ile olası iniş-çıkış güzergahlarını sistematik olarak kontrol ediyor. Çalışmalarda gönüllülerin yerel bilgi ve tecrübesinden yararlanılırken, jandarmanın yönlendirmesiyle önceden tespit edilen bölgelere özel dikkat veriliyor. Arama ekibi, en küçük bir iz veya ipucunu dahi titizlikle değerlendiriyor.

Kayıp kişinin kaybolduğu gün, yanında bulunan aile bireylerinin ifadesine göre Çifçi elindeki kova ile mantar toplamak için gruptan ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. O tarihte Çifçi'nin yaşı 65 olarak kayıtlarda yer alıyor. Bu bilgiler, arama planlamasında yönlendirici unsurlar olarak kullanılıyor.

Adli süreç ve aile talepleri:

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor. Çifçi'nin kardeşleri, olayın cinayet şüphesi yönünden araştırılması talebiyle daha önce resmi şikayette bulunmuş; bunun üzerine dosyanın jandarma cinayet büro ekiplerine devredildiği bildirildi. Kaymakam Kaya, "Biz umudumuzu kaybetmeden bu çalışmalarımıza tüm ekibimizle beraber devam ediyoruz. Vatandaşımızı buluncaya kadar da bu çalışmalar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ailenin başvurusu kapsamında ayrıca gaiplik süreci başlatmak amacıyla gereken adımların atıldığı bilgisi edinildi. Bu hukuki başvuru, hem arama çabalarının hukuki boyutunu hem de ailenin kayıpla ilgili belirsizlikleri gidermeye yönelik beklentisini yansıtıyor.

Yaklaşık üç yıldır sürdürülen periyodik aramalardan bugüne kadar sonuç alınamamış olması, ekiplerin bugün başlattığı yeni faaliyetin önemini artırıyor. Yetkililer, bölgedeki arama faaliyetlerinin devam edeceğini ve elde edilecek her türlü bilginin titizlikle değerlendirileceğini belirtiyor.

MARMARİS’TE KAYIP İSA ÇİFÇİ İÇİN TEKRAR 80 KİŞİLİK ARAMA