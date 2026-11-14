Martıların sahildeki kapışması Tekirdağ kıyısında ilgi çekti

Tekirdağ sahilinde martı rekabeti

Marmara Denizi’nin kıyısında gözlenen olayda, Tekirdağ sahilinde yiyecek arayan martılar ile sahile balık atan vatandaşlar arasında kısa ama yoğun bir mücadele yaşandı. Bir martının gagasına aldığı balık diğer kuşların dikkatini çekince sahilde hareketli anlar ortaya çıktı.

Sahildeki kovalamacanın seyrine dair gözlemler:

Balığı kapan martı uzaklaşmaya çalışırken, diğer martılar peşini bırakmadı. Zaman zaman havada süregelen kovalamacalar, kuşların birbirleriyle kıyasıya yarıştığını gösterdi. Mücadele, bir martının kazandığı lokmanın diğerleri için hedef haline gelmesiyle devam etti ve kısa süreli ama yoğun bir rekabet sahne aldı.

Vatandaşların rolü ve izleyicilerin tepkisi:

Olayı izleyenler, sahildeki bu doğa gösterisini gülümseyerek takip etti. Vatandaşların attığı balık, martılar arasında paylaşılamayan bir kaynak olarak rekabete neden oldu ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Bu anlar, doğal yaşamın beklenmedik ve eğlenceli yönlerini gözler önüne serdi.

Tekirdağ sahilinde kaydedilen bu sahneler, Marmara Denizi kıyısında zaman zaman görülen kuş davranışlarının canlı bir örneğini oluşturdu ve izleyenlere kısa ama unutulmaz anlar sundu.

Tekirdağ’da Martıların balık kavgası: Sahilde balık için kıyasıya rekabet