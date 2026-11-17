Olayın seyri:

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesinde, 9 Kasım günü saat 03.00 civarında park halindeki bir vinçte yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesiyle çalışma başlattı.

Soruşturma ve yakalama:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve saha çalışmaları sonucunda yangına neden olan iki şahsın tespit edildiğini açıkladı. Operasyonla yakalanan şüphelilerin B.F. ve M.S. olduğu belirlendi. Her iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntüler ve deliller:

Güvenlik kamerası kayıtlarında şahısların yüzlerini maske ile gizleyip araç üzerine benzin döktükleri ve alev verdiği anlar yer aldı. Soruşturmada, şüphelilerin akaryakıt istasyonundan aldıkları plastik şişelerle yakıt temin ettikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalar ayrıca olayın vinç sahibinin eski ortağı tarafından planlandığını ve şüphelilerin bu kişi tarafından tutulduğunu ortaya koydu.

Yetkililer, görüntülerin ve saha araştırmasının olayın kundaklama olduğunu net şekilde gösterdiğini belirtti; soruşturma ise ilgili yönleriyle devam ediyor.

ŞAHISLARIN MASKE TAKARAK VİNCİ YAKTIKLARI ANLAR KAMERAYA YANSIDI.