Mayınlı sahalara yerli dokunuş: Jandarma ÖMAT teknolojileri TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilendi

yerli sistemler sahada teknolojiyi buluşturdu:

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından mayın temizliğinde kullanılan yerli ve milli teknolojiler, TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde sergilendi. Jandarma Özel Mayın Arama ve Temizleme Tabur Komutanlığı (ÖMAT) tarafından tanıtılan sistemler, sahadaki tespit ve müdahale süreçlerini hızlandırmaya yönelik olarak geliştirildi.

Etkinlikte öne çıkan ürünler arasında otonom görev yapabilen uzaktan keşif ve mayın tespit aracı ile dört bacaklı robot sistemi bulunuyordu. Tanıtılan çözümler, hem tarama hem de güvenli işaretleme işlevlerini bir arada sunarak operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

yerli otonom keşif ve tespit teknolojisinin işleyişi:

Yerli ve milli olarak geliştirilen uzaktan keşif aracı, mayınlı sahaları tarayıp mayınların yerini belirleyerek otonom şekilde işaretliyor. Araç üzerindeki dedektör sistemi, toprak altındaki metal unsurları tespit ediyor; tarama esnasında alanın tamamını kontrol ederek hiçbir bölgeyi atlamıyor. Tespit edilen noktalar kayıt altına alınıp işaretleniyor ve müdahale planları buna göre şekillendiriliyor.

Dört bacaklı robot sistemi ise işaretlenen bölgelere müdahale edebilecek şekilde tasarlanmış durumda. Jandarma envanterindeki robot yaklaşık 51 kilogram ağırlığında ve üzerinde taşıyabileceği 10 kilogram faydalı yük kapasitesi bulunuyor. Robotun üzerine entegre edilebilecek faydalı yüklerle, riskli bölgelerde insan unsurunu azaltacak faaliyetler yürütülmesi amaçlanıyor.

görev geçmişi, hedefler ve kullanılan ekipman:

Jandarma İstihkam Astsubay Başçavuş Tayfun Özer, ÖMAT Tabur Komutanlığı'nın 2017 yılında Jandarma İstihkam Komutanlığı bünyesinde kurulduğunu ve kuruluşundan bu yana pek çok bölgede görev yaptıklarını belirtti. ÖMAT'ın görev yaptığı iller arasında Ağrı, Hakkâri, Tunceli, Van, Siirt, Şanlıurfa, Hatay ve Bitlis sayıldı; bugüne kadar 6 milyon 934 bin metrekarelik alanda çalışılarak sosyoekonomik katkı sağlandığı vurgulandı.

Özer, insani maksatlı mayın temizliğinin savaş ve çatışma sonrası kara mayınları, patlamamış mühimmat ve diğer patlayıcı artıkların temizlenmesi, risk eğitimi verilmesi ve mağdurlara yardım sağlanması gibi çok yönlü faaliyetleri kapsadığını söyledi. Bu çalışmaların ana hedefinin sivillerin güvenliğini sağlamak, sosyoekonomik kalkınmayı desteklemek ve insani yardım faaliyetlerinin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu ifade etti.

Mayın temizleme faaliyetlerinde kullanılan teknolojik ürünler arasında metal tespit dedektörleri, GPR sistemi, müdahale el aletleri, ÖMAT köpeği gibi hayvanla tespit sistemleri, mekanik teçhizat (kırıcı, dövücü, elek sistemleri) ve balistik koruyucu malzemeler (mayın koruyucu elbise, bot ve koruyucu vizör) yer alıyor. ÖMAT ekibinin sloganını ise Özer şöyle aktardı: 'Yüzde 99 başarı felakettir'. Temizlenen her mayın kurtarılmış bir hayat demektir.

TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilenen bu yerli çözümler, sahadaki operasyonların daha güvenli ve etkin yürütülmesine katkı sunmayı amaçlıyor ve jandarmanın mayın temizliğine yönelik yerli teknoloji altyapısının güçlendiğini gösteriyor.

JANDARMA ÖZEL MAYIN ARAMA VE TEMİZLEME TABUR KOMUTANLIĞI TARAFINDAN KULLANILAN OTONOM GÖREV YAPABİLEN UZAKTAN KEŞİF VE MAYIN TESPİT ARACI İLE DÖRT BACAKLI ROBOT SİSTEMİ GÖZ DOLDURDU.