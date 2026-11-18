Arama kurtarma çalışmaları başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi Kissebükü Koyu'nda, çıkış hazırlığındaki düzensiz göçmenlerin tespiti üzerine başlatılan operasyonda Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye müdahale etti. Yapılan ilk çalışmada toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı; bu grup içinde bir kişinin, 3 yaşındaki kız çocuğunun kayıp olduğunu bildirmesi üzerine arama kurtarma işlemleri genişletildi.

olayın gelişimi:

Bildirinin ardından olay yerine karadan jandarma ekipleri intikal etti. Jandarma ve AFAD ekipleri koordineli şekilde çalışarak bölgeyi taramaya başladı. Yetkililer, kayıp çocuğun bulunması için hem sahil hattında hem de karada eşzamanlı arama yürütüldüğünü açıkladı.

dron ve termal tespit çalışmaları:

Arama faaliyetlerinde dron desteği kullanılıyor; termal kameralar sayesinde ormanlık alanlarda saklanan gruplar tespit edilerek ele geçiriliyor. Ekipler, bulunduğu bildirilen alanlarda dron destekli taramalarını sürdürüyor ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yetkili kurumlar, olayla ilgili çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ve bölgedeki denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirtti.

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE KAYBOLAN 3 YAŞINDAKİ GÖÇMEN ÇOCUK İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.