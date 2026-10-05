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Mazı'da alevler durduruldu, soğutma çalışmaları sürüyor

Bodrum Mazı Çocuk Mezarlığı mevkiinde çıkan orman yangını, 6 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda kara aracıyla kontrol altına alındı; soğutma sürüyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mazı'da alevler durduruldu, soğutma çalışmaları sürüyor

Mazı'da orman yangını kontrol altına alındı

Bodrum'un Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Müdahale detayları:

Bölgeye sevk edilen birimler arasında Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Orman İşletme Şefliği yer aldı. Yangına havadan 6 helikopter ve 2 uçak, karadan ise 16 arazöz ile 6 su tankeri ile müdahale edildi.

soğutma ve kontrol çalışmaları:

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor ve ekipler alevlerin tamamen söndürülmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

BODRUM’DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

BODRUM’DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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