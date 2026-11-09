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Mecliste 66 karar çıktı: İncesu ve Sarız'a ek bütçe onayı

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında 66 gündemi tamamlayarak İncesu'ya 50, Sarız'a 15 milyon TL ek bütçe onayladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Mecliste 66 karar çıktı: İncesu ve Sarız'a ek bütçe onayı

Kasım ayı meclis toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıda kent genelindeki yatırım, ulaşım ve hizmet alanlarını ilgilendiren gündem maddeleri ele alındı.

gündem maddeleri ve görüşmeler:

Meclis üyeleri, toplam 39'u asıl, 27'si ek olmak üzere toplam 66 gündem maddesini değerlendirdi ve karara bağladı. Görüşülen konular arasında şehir içi ulaşım düzenlemeleri, altyapı çalışmaları ve hizmet planlamalarına ilişkin teklifler yer aldı.

ek bütçeler ve alınan kararlar:

Toplantıda İncesu Belediyesi'nin 50 milyon TL ve Sarız Belediyesi'nin 15 milyon TL ek bütçe talepleri de oy birliğiyle kabul edildi. Bu kararlar, ilgili ilçelerdeki hizmetlerin sürdürülmesi ve devam eden yatırımların desteklenmesi amacıyla alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, meclis üyelerine katkıları ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, toplantıda alınan kararların Kayseri için hayırlı olmasını diledi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ BAŞKANLIĞINDA 39 ASIL, 27 EK OLMAK ÜZERE TOPLAM 66 GÜNDEM MADDESİNİ GÖRÜŞEREK KARARA BAĞLADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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