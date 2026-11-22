Küçükçekmece'de gece saatlerinde bodrumda çıkan yangın

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Bodrum katının odalara bölünerek yabancı uyruklu şahıslara kiralandığı, burada mahsur kalan kişilerin ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerlerden çıkarıldığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yangının çıktığı bodrum katta inceleme yapan ekipler, henüz kimlikleri belirlenemeyen ve yabancı uyruklu oldukları belirtilen 1 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görgü tanık ifadesi ve soruşturma:

Bölgede esnaf olan Sercan Avşar, "Gece bize haber verdiler dükkanda yangın var diye. Binanın alt katında yangın çıkmış. Ölenler olduğunu söylediler. Alt katta bodrum katta daireler var. Dumandan zehirlenmişler. Bodrumda bekarlar kalıyordu" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor. Polis ekipleri, olayda kundaklama şüphesi üzerinde de duruyor ve soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARININ ARDINDAN HAYATINI KAYBEDEN ŞAHSIN CENAZESİ, KİMLİK TESPİTİ VE OTOPSİ İŞLEMLERİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI.