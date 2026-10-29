Menemen'de cumhuriyet ateşi: on binler Blok-3 ile coştu

Menemen'de 103. yıl coşkusu

Cumhuriyetimizin 103. yılı, Menemen'de düzenlenen geniş kapsamlı etkinliklerle on binlerin katılımıyla kutlandı. Menemen Belediyesi tarafından kurulan dev sahnede gerçekleştirilen programlara İzmir ve Ege'nin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar akın etti. Gün boyunca devam eden kutlamalar, belediyenin ilçe merkezinde oluşturduğu alanı dolduran kalabalıkla tarihe geçecek görüntülere sahne oldu.

Katılım ve organizasyon:

Konser alanı öğle saatlerinden itibaren dolmaya başladı; Zonguldak'tan Balıkesir'e uzanan illerden gelen grupların, özellikle üniversite öğrencilerinin, otobüslerle katılımı dikkat çekti. Etkinlik boyunca olumsuz hava koşullarına rağmen alanı terk etmeyen katılımcılara Menemen Belediyesi tarafından yağmurluk ve Türk Bayrağı dağıtıldı. Organizasyonun kapsamı ve sağlanan destekler, programın geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı.

Başkanın konuşması ve sahne programı:

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, eşi Filiz Pehlivan ile birlikte alanı selamladı ve katılımcılarla birlikte Cumhuriyet marşları söyledi. Başkan Pehlivan konuşmasında, Cumhuriyetin anlamını vurgulayarak "Cumhuriyet herkesindir, her kesimindir." dedi. Pehlivan, konuşmasında Cumhuriyetin tarihî önemine değinip, ilçede yürütülen çalışmaları anlattı ve gençlere verdiği önemi dile getirdi.

Pehlivan ayrıca belediyenin gerçekleştirdiği projeleri sıraladı: "100 bin Atatürklü Türk bayrağımızı kapı kapı dolaşarak hemşehrilerimize ulaştırdık!" ifadesini kullandı ve Dijital Deneyim Merkezimiz ile alanda açılan Atatürk temalı uygulamalara dikkat çekti. Yine konuşmada, Çanakkale yolu üzerindeki köprülü kavşağa verilen "Menemen 100. Yıl Köprülü Kavşağı" adının Cumhuriyetin 100. yılı anısına kalıcı bir eser olduğunu belirtti ve sözlerini "Bizler Cumhuriyet çocuklarını yetiştirenleriz!" cümlesiyle bitirdi.

Başkanın konuşmasının ardından sahne gençlerin beklediği isim olan Blok-3'e teslim edildi. Grubun sahne performansı, şarkı seçimleri, dans ve ışık gösterileri ile birleşerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı; on binlerce kişi eşlik ederek coşkuyu katladı. Gece, düzenlenen havai fişek gösterisiyle son buldu ve kutlamalar geniş katılımla tamamlandı.

CUMHURİYETİMİZİN 103. YIL DÖNÜMÜ, MENEMEN'DE ON BİNLERLE BİRLİKTE KUTLANDI.