Operasyon detayları:

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aliağa Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince Menemen ilçesinde tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait çok sayıda eser ele geçirildi.

ele geçirilen eserlerin dönemselliği:

Operasyonda tespit edilen sikkeler, Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine tarihleniyor; toplam 142 sikke muhafaza altına alındı. Bunun dışında Roma ve Bizans dönemlerine ait 45 obje ele geçirildi.

eser türleri ve koruma:

Ele geçirilen objeler arasında yüzük, ok ucu ve sapan taşları gibi çeşitli parçalar bulunuyor. Toplamda 187 parça eser güvence altına alındı ve korunmaları için gerekli işlemler başlatıldı.

hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak, hakkında adli tahkikat başlatılan 1 şüpheli bulunuyor. Soruşturma, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütülüyor.

İZMİR’İN MENEMEN İLÇESİNDE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, FARKLI DÖNEMLERE AİT 142 SİKKE VE 45 TARİHİ OBJE OLMAK ÜZERE TOPLAM 187 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ.