Menopozda ağrıları 'yaşlanma' bahanesiyle geçiştirmeyin

Liv Hospital Ulus'ta düzenlenen farkındalık etkinliği:

18 Ekim Dünya Menopoz Günü kapsamında Liv Hospital Ulus'ta düzenlenen etkinlikte Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Malkoç, menopoz döneminde ortaya çıkan fiziksel şikâyetler ve bu şikâyetlerin yönetimi hakkında bilgiler paylaştı. Etkinlikte katılımcıların merak ettikleri sorular yanıtlandı ve menopozun yalnızca sıcak basması ya da adet düzensizliklerinden ibaret olmadığına dikkat çekildi.

Ağrıların tanınması ve değerlendirilmesi:

Malkoç, menopozla birlikte hormon düzeylerindeki değişimlerin bazı kadınlarda kas ve eklem ağrılarını belirginleştirebileceğini belirtti. Sabah tutukluğu, hareket sırasında ağrı, bel ve boyun bölgesinde rahatsızlık ile kas hassasiyeti gibi yakınmaların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Uzun süren, tekrarlayan veya günlük yaşamı kısıtlayan ağrıların yalnızca yaşlanmaya bağlanmaması gerektiğini vurgulayan Malkoç, bu tür şikâyetlerin altında yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini ifade etti.

Ağrı başladığında hareketten kaçınmanın kısa vadede rahatlatıcı gibi görünse de uzun vadede fiziksel aktivitenin azalmasına yol açabileceğini belirten Malkoç, yaşa, genel sağlık durumuna ve mevcut şikâyetlere uygun bir hareket planı oluşturmanın önemine dikkat çekti. Düzenli fiziksel aktivitenin kas gücünü ve hareket kabiliyetini korumaya yardımcı olduğu hatırlatıldı.

Tedavi seçenekleri ve yaşam tarzı önerileri:

Menopoz belirtilerinin kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Malkoç, tedavi kararlarının bireysel özelliklere göre alınması gerektiğini vurguladı. Hormon tedavisi de dahil olmak üzere farklı tedavi seçenekleri bulunduğunu ve kararın kişinin yaşı, menopoz sürecinin seyri, mevcut şikâyetleri, sağlık geçmişi ile kişisel riskler dikkate alınarak hekim tarafından verilmesi gerektiğini belirtti. Her kadın için aynı tedavi yaklaşımı uygun değildir.

Kemik sağlığının takip edilmesi gerektiğini de hatırlatan Malkoç, östrojen düzeylerindeki azalışın kemik sağlığı üzerinde etkili olabileceğini ve risk faktörlerinin değerlendirilmesinin önem taşıdığını söyledi. Yaş, aile öyküsü, düşük vücut ağırlığı, yetersiz fiziksel aktivite, sigara kullanımı ve bazı kronik hastalıkların kemik sağlığı açısından dikkate alınması gereken faktörler arasında olduğu belirtildi.

Sağlıklı beslenme, düzenli uyku, stres yönetimi ve yaşam tarzı değişikliklerinin menopoz döneminde destekleyici rol oynadığı, düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiği aktarıldı. Malkoç, kalıcı, tekrarlayan ya da şiddeti artan ağrılarda hekime başvurulmasını; altta yatan nedenin belirlenmesi ve kişiye uygun yaklaşımın planlanmasının önemini yineledi.

Menopoz doğal bir süreçtir ancak bu dönemde ortaya çıkan her belirti normal kabul edilmemelidir. Op. Dr. Sibel Malkoç, dönemsel yakınmaların yaşam kalitesini bozduğunda, bireysel değerlendirme ve düzenli takip ile bu sürecin daha sağlıklı ve konforlu geçirilebileceğini söyledi.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. SİBEL MALKOÇ