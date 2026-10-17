Menteşe'de sağanak sonrası yolda kayan otomobil ters döndü

Kaza bilgileri:

Muğla’nın Menteşe ilçesi Şehitlik Kavşağında gerçekleşen kazada, sağanak yağış nedeniyle yol yüzeyinin kayganlaşması neticesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bildirildi. Olayda 48 TS 933 plakalı otomobil kavşak içinde ters dönerek durabildi.

Sürücünün durumu:

Kazada yaralanan bulunmadı. Sürücünün araçtan kendi imkanlarıyla çıktığı ve herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Araçta meydana gelen hasar:

Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili edinilen bilgiler, olayın yağışlı ve kaygan yol koşullarında gerçekleştiğini gösteriyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI. KAZADA YARALANAN BULUNMAZKEN, OTOMOBİLDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.