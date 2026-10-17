Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Menteşe'de sağanak sonrası yolda kayan otomobil ters döndü

Menteşe'de sağanak sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 48 TS 933 plakalı otomobil ters döndü; sürücü yara almadan araçtan çıktı, maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Menteşe'de sağanak sonrası yolda kayan otomobil ters döndü

Kaza bilgileri:

Muğla’nın Menteşe ilçesi Şehitlik Kavşağında gerçekleşen kazada, sağanak yağış nedeniyle yol yüzeyinin kayganlaşması neticesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bildirildi. Olayda 48 TS 933 plakalı otomobil kavşak içinde ters dönerek durabildi.

Sürücünün durumu:

Kazada yaralanan bulunmadı. Sürücünün araçtan kendi imkanlarıyla çıktığı ve herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Araçta meydana gelen hasar:

Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili edinilen bilgiler, olayın yağışlı ve kaygan yol koşullarında gerçekleştiğini gösteriyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL...

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI. KAZADA YARALANAN BULUNMAZKEN, OTOMOBİLDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pazartesi itibariyle zararlar karşılanacak: Beykoz'ta hasar tespiti ve uyarılar...
images

İmamoğlu savunmasını tamamladı: demokrasi ve gençlere çağrı
images

Tekman virajında tır devrildi, 130 küçükbaş telef oldu
images

Eski muhtar Mustafa Kedikli selde kayboluşun ardından Kocaeli'de toprağa verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazartesi itibariyle zararlar karşılanacak: Beykoz'ta hasar tespiti ve uyarılar sürüyor

Yeni Parti'nin yol haritasını taban belirleyecek: Özgür Özel Yozgat'ta konuştu

Ayazağa'da sel sonrası dirençli şehir planı: hak sahiplerine iki kentsel dönüşüm yolu

Tekman virajında tır devrildi, 130 küçükbaş telef oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor