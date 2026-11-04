Menteşe'de sosyal yardıma çevrim içi erişim dönemi

Dijital başvuru platformu:

Menteşe Belediyesi, sosyal yardım ve destek hizmetlerine ulaşımı hızlandırmak ve bürokratik engelleri azaltmak amacıyla yeni bir dijital başvuru ve bilgilendirme platformu hizmete açtı. Vatandaşlar platform üzerinden sunulan programları inceleyebilecek, başvuru şartlarını öğrenebilecek ve ilk başvurularını çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Belediye yetkilileri, uygulamanın zaman ve mekân kısıtını kaldırmayı hedeflediğini, bilgiye erişimin kolaylaşmasının hizmetlerin etkinliğini artıracağını belirtiyor. Platform, ihtiyaç sahibi kişilerin hangi desteklerden yararlanabileceğini tek bir noktadan görmesine olanak tanıyor.

Sunulan destekler:

Menteşe Belediyesi tarafından platformda yer verilen başlıca destekler şunlardır: Gıda Kolisi Yardımı, Kışlık Yakacak Yardımı, Kırtasiye ve Çanta Yardımı, Bebek Çantası Yardımı, Bebek Bezi Yardımı, Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti, Sıcak Yemek Yardımı, Hasta Bezi Yardımı ve Evde Temizlik Hizmeti Yardımı. İhtiyaç ve taleplere göre yeni destek programları da platforma eklenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Başvuru ve kullanım bilgileri:

Platform üzerinden başvuruların alınması, değerlendirme süreçlerinin hızlanmasını amaçlıyor. Vatandaşlar her bir yardım türünün yararlanma şartlarını sayfada görebilecek ve gerekli belgeler hakkında bilgi edinebilecek. İlk başvurular çevrim içi yapılmakla birlikte, gerekli durumlarda yüz yüze destek ve yönlendirme seçenekleri de devam edecek.

Başvurular ve bilgilendirme için platform adresi: https://sosyalhizmetler.mentese.bel.tr/. Belediye, erişilebilirlik ve kullanıcı deneyimini izleyerek platformu güncelleyecek ve yeni başvuru kolaylıkları eklemeyi planlıyor.

Not: Vatandaşların doğru yönlendirilmesi ve taleplerin etkin değerlendirilmesi için başvuru sırasında istenen belgelerin eksiksiz sunulması önem taşıyor. Platform, başvuru süreçlerini sadeleştirirken yerel hizmetlerin şeffaflığını artırmayı hedefliyor.

MENTEŞE BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİNDE DİJİTAL BAŞVURU DÖNEMİ BAŞLADI