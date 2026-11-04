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Merkezde eş zamanlı baskın: Aksaray'da uyuşturucu ticaretine ağır darbe

Aksaray jandarmasının dört adrese düzenlediği operasyonda 2 bin 314 sentetik ecza hap ile 453 gram kubar esrar ele geçirildi; 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Merkezde eş zamanlı baskın: Aksaray'da uyuşturucu ticaretine ağır darbe

Operasyonun özeti:

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerinin Aksaray merkezde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada 8 şüphelinin kimliği tespit edilip takip yapıldı ve operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun detayları:

Jandarma ekipleri, teknik ve fiziksel takip sonucu yeterli delile ulaşmasının ardından dört farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ev, araç ve şahıs aramalarında ele geçen bulgular soruşturmanın omurgasını oluşturdu.

Ele geçirilenler ve adli süreç:

Aramalarda 2 bin 314 adet sentetik ecza hap ile 453 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet savcılığına çıkarılan zanlılardan M.E., Z.Ç., D.E.S. ve K.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer dört şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, operasyonun kent merkezindeki uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, adli süreç ve olası bağlantılar üzerinden takip edilmeye devam edecek.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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