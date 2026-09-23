Merkezefendi'de nostalji sahnesi: Alzheimer merkezinin tiyatro gösterisi duygulandırdı

Merkezefendi'de Dünya Alzheimer Günü'ne özel sahne ve sergi buluşması

Merkezefendi Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Alzheimer Yaşam Merkezi ve Aktif Yaş Alma Merkezleri katılımcılarının ürünleri ile hazırlanan program, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde yoğun ilgi gördü. Etkinliğe Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nostaljik fuaye ve bir araya geliş:

Fuaye alanında, Alzheimer Yaşam Merkezi'nde hizmet alan büyüklerin gençlik yıllarındaki evlerden esinlenilerek oluşturulan özel bir ortam ziyaretçilere sunuldu. Geçmişin sıcaklığını yansıtan düzenlemelerde katılımcılar kendi çocukluk ve gençlik anılarından izler buldu; büyükler ve aileleri bir araya gelerek sohbet etti. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da bu alanda büyüklerle oturup sohbet ederek etkinliğe katılım gösterdi.

Programın ilk bölümünde, Aktif Yaş Alma Merkezleri kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan '21 Eylül Dünya Alzheimer Günü Sergisi' ziyaret edildi. Kursiyerlerin emekle hazırladığı çalışmalar, hem ziyaretçiler hem de Başkan Doğan tarafından ilgiyle incelendi.

Büyüklerin sahne heyecanı:

Etkinliğin en duygulu anları, Alzheimer Yaşam Merkezi sakinlerinin rol aldığı 'Eve Gidelim' adlı tiyatro gösterisinde yaşandı. Oyunda büyüklerin sahnedeki heyecanı ve mutluluğu izleyicilere dokunan anlar sundu; salonu dolduran vatandaşlar gösteriyi ayakta alkışladı. Oyun, büyüklerin gençlik yıllarındaki evlerden ilham alan sıcak bir atmosferde sergilendi ve izleyenlerde kendi anılarını canlandırdı.

Gösterinin ardından sahne alan büyükler izleyicilerden yoğun alkış aldı; program katılımcılar ve izleyiciler arasında duygusal bir bağ kurulmasını sağladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan etkinlikte yaptığı konuşmada, 'İlk göreve başladığımızda demiştik ki belediyecilik doğumdan ölüme kadar her şeyi kapsıyor. Herkese her yere gücümüz yettiğince yetişmeye gayret ediyoruz. Hayatlarının ilerleyen dönemlerinde huzurlu ve keyifli vakit geçirmek isteyen, ancak çeşitli olumsuz şartlar nedeniyle zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan büyüklerimiz de bizim için çok kıymetli. Biraz önce dolaşırken çok duygulandım. Özellikle sergide o nostaljik havayı yaşamak gerçekten çok güzeldi. Yaptığımız sohbetlerde büyüklerimizin, ‘Biz orayı evimiz gibi görüyoruz, yalnızlığımız kayboluyor’ demesi ise beni ayrıca çok etkiledi. Hem Engelsiz Yaşam Akademisi hem de Alzheimer Merkezimizin bizdeki yeri çok önemli. Biz buna hiçbir zaman bir proje olarak bakmadık. İşin manevi boyutu çok büyüktü. Bir yerel yönetici olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte ‘Ben ne kadar şehrimde ilçemde yaşayan hemşerilerimiz konforunu, rahatını sağlayabiliyorsam’ biz de yaptığımız işten mutluluk duyuyoruz. Büyükler bizim için çok kıymetli Allah onlara sağlıklı, huzurlu, mutlu ömürler versin. Tek amacımız, tek hedefimiz bu' dedi.

Denizli Alzheimer Derneği Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz ise, 'Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan’ı ve kıymetli ekibinizi tüm Denizli halkı adına kutlamak istiyorum. Sizden aldıkları ışıkla, samimiyetle çok güzel bir ekibiniz var. Sadece oraya giden ihtiyaç sahibi olan büyüklerimiz değil, hasta yakınları da sevgi ile kucaklanıyorlar. Bunun için size ekibinizi kutluyorum' şeklinde konuştu.

Etkinlik, hem sahne gösterisi hem de sergi aracılığıyla katılımcılar ve izleyiciler arasında güçlü duygusal bağlar kurulmasına vesile oldu; Merkezefendi Belediyesi'nin yaşlı bakımına yönelik çalışmaları program boyunca öne çıktı.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ ALZHEİMER YAŞAM MERKEZİ’NDE HİZMET ALAN KIYMETLİ BÜYÜKLERİN SAHNE ALDIĞI "EVE GİDELİM" TİYATRO OYUNU İZLEYİCİLERE DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI. AKTİF YAŞ ALMA MERKEZLERİ KURSİYERLERİNİN HAZIRLADIĞI SERGİ DE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.