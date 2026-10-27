Merkezefendi'de yağmur altında Şeniz Doğan'a destek gösterisi

Merkezefendi'de destekçilerin yağmur altındaki buluşması

Denizli Merkezefendi'de, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren vatandaşlar, sağanak yağışa rağmen belediye binası önünde toplandı. Yeni Parti Denizli İl Başkanlığı’nın çağrısıyla gerçekleşen buluşmada çok sayıda kişi belediye ve başkana destek bildirdi.

Toplantıya katılım sağlayanlar arasına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş da vardı. Basın açıklamasında halkın iradesine sahip çıkma vurgusu öne çıktı.

Halkın tepkisi ve yöneltilen sorular:

Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, son dönemdeki şafak operasyonlarına dikkat çekerek, Merkezefendi'de yaşanan gözaltının da bu sürecin bir parçası olduğunu savundu. Horzum, konuşmasında geçmişte görev yapan savcıların dosyada bir şey bulamadığını, yeni görevlendirilen savcıların ne bulduğunu sordu ve bu değişikliklerin davaya etkisine işaret etti.

Horzum konuşmasında ayrıca, Şeniz Doğan'ın Merkezefendi'de yüzde 60 oy oranıyla seçildiğini hatırlatarak seçmenin iradesine vurgu yaptı ve operasyonların bu iradeyi zayıflatamayacağını söyledi. Vatandaşlar da yağmura aldırış etmeden ilçe belediye binası önünde desteklerini dile getirdiler.

Belediyecilik vurgusu ve Doğan'ın mesajı:

Basın açıklamasında Horzum, Doğan’ın sosyal belediyecilik uygulamalarını örnek göstererek, başkana yöneltilen suçlamaları eleştirdi. Horzum, Doğan hakkında "fakirin, fukaranın, garibanın, kimsesizin ekmeğini düşünen" ve ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar yapan biri olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlikte ayrıca, Doğan’ın mesajı katılımcılara iletildi. Horzum, Doğan’ın Denizli ve Merkezefendi halkına selam gönderdiğini belirterek başkanın sözlerini aktardı: "Merkezefendi ve Denizli’ye selam söyleyin. Benden dualarını esirgemesinler. Ben halkımlayım, ben vatandaşımlayım. Ekşi yemedim, karnım ağrıyor."

Etkinlik boyunca kalabalık sık sık Şeniz Doğan'a ve belediye personeline destek sloganları attı ve operasyon süreciyle ilgili tepkilerini dile getirdi. Yağmur altında gerçekleşen açıklama, katılımcıların kararlılığını ortaya koydu.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN’IN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞLA, SAĞANAK YAĞIŞA RAĞMEN BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDI. YAĞIŞA ALDIRMAYAN LALABALIK GRUP, BAŞKAN DOĞAN VE BELEDİYE PERSONELLERİNE DESTEK VERDİ.