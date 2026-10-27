Mersin Üniversitesi hastanesi 2026'de bir milyonu aştı, tanıda teknoloji öne çıktı

Mersin Üniversitesi Hastanesi 2026 hizmet raporu

Mersin Üniversitesi Hastanesi 2026 yılında 1 milyonu aşkın hastaya sağlık hizmeti sundu. Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, hastanenin kapasitesinin artırılması ve altyapının güçlendirilmesinde Cumhurbaşkanlığı desteğinin belirleyici olduğunu vurguladı. Yatırımların, Mersin ile sınırlı kalmayıp çevre illerden gelen hastalara da önemli katkı sağladığı ifade edildi.

ileri teknoloji cihazların tanı ve tedaviye katkısı:

Hastaneye kazandırılan yeni nesil teknolojilerle tanı ve tedavi süreçlerinde hız, hassasiyet ve etkinlik hedeflendi. Özellikle yapay zekâ destekli 3 MR, ileri teknoloji bilgisayarlı tomografi, dijital mamografi, PET/BT ve SPECT sistemleri ön plana çıktı. Bu cihazlar; hastalıkların erken teşhisi, tümörlerin konum ve boyutlarının ayrıntılı değerlendirilmesi, tedavi planlarının kişiye özel hazırlanması ve uygulama sonrası etkinliğin izlenmesine imkân veriyor.

Rektör Yaşar, onkoloji alanında tanıdaki bu ilerlemenin özellikle önem taşıdığını; erken tanı, yayılımın doğru değerlendirilmesi ve kişiye özel tedavi planlamasının hasta sonuçlarını iyileştireceğini belirtti. Nükleer tıp cihazlarının anatomik ve fonksiyonel bilgiyi bir arada sunmasının tedavi kararlarına doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

girişimsel radyoloji ve ameliyathane uygulamaları:

Görüntüleme eşliğinde yapılan biyopsi, damar içi girişimler ve bölgesel tedavilerde kullanılan teknoloji de geliştirildi. Bu sayede işlemler daha kontrollü gerçekleştirilerek bazı hastalar için daha az girişimsel seçenekler sunulabiliyor. Rektör Yaşar, girişimsel radyolojideki gelişmelerin tanı ve tedavi süreçlerini hızlandırdığını kaydetti.

Ameliyathanelerde devreye alınan yeni nesil hücre kan kurtarma cihazı hasta güvenliği açısından öne çıkıyor. Rektör Yaşar, söz konusu cihazın Türkiye'de ilk kez Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde kullanıma alındığını ve yüksek kanama riski taşıyan cerrahi girişimlerde önemli bir teknoloji olduğunu belirtti.

strateji, eğitim ve hizmet ağının genişlemesi:

Mersin Üniversitesi Hastanesi, akademik birikimini çağdaş teknolojilerle birleştirerek sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmayı hedefliyor. Rektör Yaşar, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın en nitelikli sağlık hizmetine ulaşması." sözleriyle amaçlarını özetledi. Yönetim, Cumhurbaşkanlığı desteği ve sağlık çalışanlarının özverisiyle yatırımları sürdürmeyi planlıyor.

Hastanenin teknolojik altyapı yatırımları; tanı, tedavi ve ameliyathane uygulamalarında iyileşme sağlamayı, çevre illerden gelen hastaların ihtiyaçlarını karşılamayı ve sağlık hizmetlerinin kapsamını genişletmeyi hedefliyor. Dijital sağlık uygulamaları ve hasta takip sistemleriyle hizmet kalitesinin daha da artırılması planlanıyor.

REKTÖR PROF. DR. EROL YAŞAR, CUMHURBAŞKANLIĞI DESTEĞİYLE GÜÇLENDİRİLEN SAĞLIK ALTYAPISININ MERSİN'İN YANI SIRA ÇEVRE İLLERDEN GELEN HASTALARA DA HİZMET VERDİĞİNİ BELİRTEREK, YATIRIMLARIN DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ.