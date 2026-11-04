Mersin'de 103 motosikletle 'yaşa, sev, sür' çağrısı

etkinlik ayrıntıları:

Mersin'de Cumhuriyet'in 103. yılına özel düzenlenen geleneksel motosiklet sürüşü, bu yıl 12'nci kez gerçekleştirildi. 103 motosikletli, Yenişehir ilçesindeki 34. Cadde'de bir araya gelerek etkinliğe kahvaltıyla başladı. Motosikletler Türk bayraklarıyla süslendi ve katılımcılar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Sürüş öncesinde ekipler tarafından motosikletlerin teknik kontrolleri yapıldı; sürücülerin kask, mont ve diğer koruyucu ekipmanları gözden geçirildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından grup, Silifke ilçesindeki İncekum'a doğru yola çıktı ve Cumhuriyet coşkusu yollara taşındı.

kulüp mesajı ve sosyal sorumluluk:

Mersin Motor Kulübü Başkanı Emin Çağrı Kaya, etkinliğin her yıl daha geniş katılımla gerçekleştirildiğini vurguladı. Kaya, 'Bu yıl 12’ncisini düzenlediğimiz büyük Cumhuriyet sürüşü için burada toplandık. Güzel bir kalabalık var. Bugün 100’ün üzerinde motosikletle Cumhuriyet sürüşümüzü gerçekleştireceğiz. İnşallah gelecek yıl 13’üncüsünü düzenleyeceğimiz sürüşte 200’ün üzerinde motosiklet hedefliyoruz. Her yıl katlanarak büyümeye devam ediyoruz. Coşkumuzu paylaşan tüm motosiklet severlere teşekkür ediyorum' dedi.

Kaya ayrıca kulübün sosyal sorumluluk çalışmalarına dikkat çekti; sokak hayvanlarına yardımlar, hasta çocuklar ve köy okullarındaki öğrencilere yönelik projelerin sürdüğünü belirtti. Bu yönüyle sürüş, yalnızca gösteri değil, yerel dayanışma ve farkındalık çalışmasının bir parçası olarak sunuldu.

güvenlik ve eğitim vurgusu:

Moto Akademi kurucusu ve eğitmeni Nuri Orukçu ise motosiklet kullanımında eğitimin ve koruyucu ekipmanların önemini öne çıkardı. Orukçu, 'Cumhuriyet sürüşü için burada çok güzel bir topluluk oluştu. Güzel havayla birlikte keyifli bir sürüş olacağına inanıyorum. Mersin’de her geçen gün motosiklet sürücülerinin ve bilinçli kullanıcıların sayısı artıyor. Bu sevindirici bir durum. Eğitime önem veren Mersin Motor Kulübü’ne de teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Orukçu sürüş öncesi kontrollerin şart olduğuna dikkat çekerek, sürücülerin kask, eldiven, mont, motosiklet pantolonu ve bot gibi ekipmanları kullanmalarını tavsiye etti ve 'Ancak en iyi koruma eğitimdir. Her zaman ‘Eğitim al, hayatta kal’ diyoruz' sözleriyle eğitimin önemini özetledi.

Etkinlik boyunca hem kutlama hem de bilinçlendirme ön plandaydı; kulüp yetkilileri ve eğitmenler, ilerleyen yıllarda katılımı artırma hedefleriyle benzer etkinlikleri sürdürme kararlılığını ortaya koydu. Mersin'den İncekum'a uzanan sürüş, Cumhuriyet coşkusunu bölge yollarına taşırken, güvenlik ve sosyal sorumluluk temaları katılımcılar tarafından benimsendi.

MERSİN'DE CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA BU YIL 12'NCİSİ DÜZENLENEN GELENEKSEL MOTOSİKLET SÜRÜŞÜ, CUMHURİYET'İN 103'ÜNCÜ YILINA ÖZEL 103 MOTOSİKLETLİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.