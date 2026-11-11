Dolar 50,2264 +0,02%
Euro 55,8090 -0,52%
Bist 11.713,06 +0,44%
Altın Gram 6.524,34 +0,25%
EUR/USD 1,1111 -0,50%
Brent Petrol 92,86 +1,50%
--°

mersin'de 32 bin fidanla yeni bir nefes kampanyası

Mersin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde kent genelinde 32 bin fidan toprakla buluştu; Silifke Yeşilovacık'ta 12 bin fidan dikildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

mersin'de 32 bin fidanla yeni bir nefes kampanyası

Mersin'de 11 Kasım etkinlikleriyle binlerce fidan toprağa verildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Mersin genelinde toplam 32 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliklerin en yoğun yürütüldüğü noktalardan biri olan Silifke’ye bağlı Yeşilovacık Mahallesi’nde, 29 Temmuz 2026 tarihinde yangında zarar gören alana 12 bin fidan dikildi.

etkinliklerde neler yapıldı:

Program Mersin Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende folklor gösterileri sergilendi; ardından protokol konuşmaları yapıldı. Mersin Valisi Atilla Toros başta olmak üzere yetkililer ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katılarak fidan dikimine katıldı. Yangından zarar gören alana dikilen fidan türleri arasında defne, keçiboynuzu, fıstık çamı ve servi yer aldı.

yangın, orman varlığı ve gelecek hedefleri:

Vali Atilla Toros konuşmasında ormanın hayat için vazgeçilmez olduğunu vurguladı: "Orman varsa hayat vardır." Toros, Türkiye genelindeki ağaçlandırma seferberliğini işaret ederek, orman varlığının 20,8 milyon hektardan 23,4 milyon hektara yükseldiğini ve ormanların ülke yüzölçümündeki payının yüzde 30’a yaklaştığını belirtti. Mersin özelinde ise il genelinde 835 bin hektarı aşan orman varlığına sahip olduklarını kaydetti.

Toros ayrıca Mersin'in yıllık fidan üretimi ve dikim hedeflerine değindi; kentte yıllık yaklaşık 6 milyon fidan üretildiğini, bu sezon ise 2 milyondan fazla fidanın toprakla buluşturulmasının planlandığını söyledi. 11 Kasım kapsamında ilin farklı noktalarında gerçekleştirilen çalışmaların toplamının 32 bin fidanı bulduğunu ifade etti.

Yangınlara ilişkin verilere de yer veren Toros, 2025 yılında Mersin'de 93 orman yangınında 6 bin 437 hektar alanın etkilendiğini; 2026 yılının ekim ayı sonuna kadar ise 60 yangında sadece 351 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, etkilenen alanın geçen yıla kıyasla yaklaşık yirmide bire gerilediğini söyledi.

Toros, ülkenin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) ev sahipliğine de atıfta bulunarak, iklim değişikliğiyle mücadelede ağaçlandırmanın önemine dikkat çekti ve yanan her orman sahasının yeniden ağaçlandırıldığını vurguladı.

Konuşmasının sonunda çocuklara seslenen Vali Toros, dikilen fidanların yıllar içinde büyüyerek gelecek nesillere miras kalacağını belirtti: "Bu fidan sizinle birlikte büyüyecek... Bir gün o ağaçlara baktığınızda, ‘Bu fidanı ben dikmiştim’ diyeceksiniz."

Program, protokol üyeleri ve çocukların birlikte gerçekleştirdiği fidan dikimiyle sona erdi.

Milli Ağaçlandırma Günü&#039;nde 32 bin fidan toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü'nde 32 bin fidan toprakla buluştu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu'da gençlerin doğayla buluştuğu proje standa yoğun ilgi oldu
images

Şehrin buluşma noktası yenileniyor: Cedidiye kent meydanı son rötuşlarda
images

Didim'in yeşil geleceği Zeytin Park ile başladı
images

Geleceğe nefes: Muş'ta fidanlarla yeşeren bir gün

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuyuya düşen 50'li yaşlardaki kişi yaşamını yitirdi: İzmir Konak'ta inceleme

Erbaa'da Atatürk Caddesi'nde bir çocuğa dört köpeğin saldırısı kameraya yansıdı

Şehrin buluşma noktası yenileniyor: Cedidiye kent meydanı son rötuşlarda

Güç birliğiyle Düzce için ortak adım

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette