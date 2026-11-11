mersin'de 32 bin fidanla yeni bir nefes kampanyası

Mersin'de 11 Kasım etkinlikleriyle binlerce fidan toprağa verildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Mersin genelinde toplam 32 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliklerin en yoğun yürütüldüğü noktalardan biri olan Silifke’ye bağlı Yeşilovacık Mahallesi’nde, 29 Temmuz 2026 tarihinde yangında zarar gören alana 12 bin fidan dikildi.

etkinliklerde neler yapıldı:

Program Mersin Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende folklor gösterileri sergilendi; ardından protokol konuşmaları yapıldı. Mersin Valisi Atilla Toros başta olmak üzere yetkililer ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katılarak fidan dikimine katıldı. Yangından zarar gören alana dikilen fidan türleri arasında defne, keçiboynuzu, fıstık çamı ve servi yer aldı.

yangın, orman varlığı ve gelecek hedefleri:

Vali Atilla Toros konuşmasında ormanın hayat için vazgeçilmez olduğunu vurguladı: "Orman varsa hayat vardır." Toros, Türkiye genelindeki ağaçlandırma seferberliğini işaret ederek, orman varlığının 20,8 milyon hektardan 23,4 milyon hektara yükseldiğini ve ormanların ülke yüzölçümündeki payının yüzde 30’a yaklaştığını belirtti. Mersin özelinde ise il genelinde 835 bin hektarı aşan orman varlığına sahip olduklarını kaydetti.

Toros ayrıca Mersin'in yıllık fidan üretimi ve dikim hedeflerine değindi; kentte yıllık yaklaşık 6 milyon fidan üretildiğini, bu sezon ise 2 milyondan fazla fidanın toprakla buluşturulmasının planlandığını söyledi. 11 Kasım kapsamında ilin farklı noktalarında gerçekleştirilen çalışmaların toplamının 32 bin fidanı bulduğunu ifade etti.

Yangınlara ilişkin verilere de yer veren Toros, 2025 yılında Mersin'de 93 orman yangınında 6 bin 437 hektar alanın etkilendiğini; 2026 yılının ekim ayı sonuna kadar ise 60 yangında sadece 351 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, etkilenen alanın geçen yıla kıyasla yaklaşık yirmide bire gerilediğini söyledi.

Toros, ülkenin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) ev sahipliğine de atıfta bulunarak, iklim değişikliğiyle mücadelede ağaçlandırmanın önemine dikkat çekti ve yanan her orman sahasının yeniden ağaçlandırıldığını vurguladı.

Konuşmasının sonunda çocuklara seslenen Vali Toros, dikilen fidanların yıllar içinde büyüyerek gelecek nesillere miras kalacağını belirtti: "Bu fidan sizinle birlikte büyüyecek... Bir gün o ağaçlara baktığınızda, ‘Bu fidanı ben dikmiştim’ diyeceksiniz."

Program, protokol üyeleri ve çocukların birlikte gerçekleştirdiği fidan dikimiyle sona erdi.

Milli Ağaçlandırma Günü'nde 32 bin fidan toprakla buluştu