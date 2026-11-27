Mersin'de yürütülen soruşturmada tutuklamalar

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tehdit, haraç isteme ve iş yeri kurşunlanması olaylarına karıştıkları belirlenen zanlılardan dörtü tutuklandı. Olayla bağlantılı soruşturma, 1 Kasım'da merkez Mezitli ilçesi Yenimahalle GMK Bulvarı'nda bir iş yerinin kurşunlanması ihbarı üzerine başlatıldı.

Soruşturmanın ayrıntıları:

Emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, iş yeri sahibinden "sokağın hakkı" iddiasıyla haraç talep eden ve kendilerini 'Casperlar' olarak tanıtan şüpheliler tespit edildi. Yapılan tespitlerde şüphelilerin M. B. ve A. Ö. adlı kişilerin Gaziantep'ten geldikleri, eylemi E.T.A. adlı kişinin azmettirdiği ve İ.C.K. adlı kişinin koordine ettiği belirlendi.

Yakalama ve tutuklama süreci:

Tespit edilen tetikçi A. Ö. ile azmettiren E.T.A.'nın Gaziantep'te aynı örgüt adına gerçekleştirildiği belirtilen iş yeri kundaklama eyleminden daha önce tutuklandığı ortaya çıktı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlarda M. B. ve İ.C.K. Gaziantep'te gözaltına alındı ve Mersin'e getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.C.K. ve A. Ö. ile cezaevinde bulunan diğer iki şüpheli, tehdit, kurşunlama ve haraç isteme suçlarından tutuklandı.

Soruşturmanın sürdüğü ve olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

EMNİYETTE İŞLEMLERİ TAMAMLANARAK ADLİYEYE SEVK EDİLEN İ.C.K. VE A. Ö. İLE CEZAEVİNDE BULUNAN DİĞER 2 ŞÜPHELİ DE TEHDİT, KURŞUNLAMA VE HARAÇ İSTEME SUÇLARINDAN DA TUTUKLANDI.