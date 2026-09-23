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Mersin'de okul servislerine kapsamlı güvenlik denetimi

Mersin zabıta ekipleri, 2026-2027 eğitim yılı öncesi kent genelinde servisleri denetleyerek emniyet kemeri, yangın tüpü, ilk yardım çantası ve rehber personele odaklandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Mersin'de okul servislerine kapsamlı güvenlik denetimi

Mersin Büyükşehir zabıtasından yoğun servis denetimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesinde kent genelinde okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, öğrencilerin okula gidip gelirken güvenli, huzurlu ve konforlu bir yolculuk yapmasını sağlamak olarak açıklandı.

Ekipler, servis araçlarının mevzuata uygunluğunu titizlikle inceleyerek hem araç donanımı hem de taşıma uygulamalarına yönelik kontroller yaptı. Denetimler merkez ilçeler başta olmak üzere Mersin'in tüm ilçelerinde farklı yer ve zamanlarda yürütülüyor.

Denetimlerde öne çıkan hususlar:

Kontrollerde özellikle şu noktalara dikkat edildi: fazla öğrenci taşımacılığı yapılmaması, araçların uygunluk belgesinin bulunması, araçlarda yangın tüpü ve ilk yardım çantası bulundurulması, görevli rehber personelin varlığı ve emniyet kemerlerinin aktif kullanımı. Bu unsurların her biri ekipler tarafından kayıt altına alındı ve uygunsuzluk tespit edilen durumlarda gerekli işlem yapıldı.

Geçmiş veriler ve başvuru kanalları:

Zabıta Memuru Bayram Köksal, 2025-2026 yılında farklı zaman ve mekanlarda bin 250 adet servis aracının denetlendiğini ve bu denetimler sonucunda 175 araç için işlem yapıldığını belirtti. Yeni eğitim-öğretim yılında da polis ve jandarma trafik ekipleriyle müşterek denetimlerin sürdürüleceği vurgulandı.

Vatandaşların şikayet ve bildirimleri için Teksin uygulaması veya Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi kanallarının aktif olduğu ve gelen başvuruların değerlendirilerek gereken denetimlerin planlandığı bildirildi.

Denetimler, hem teknik donanım hem de taşıma güvenliği açısından servis hizmetlerinin standartlara uygunluğunu sağlamayı hedefliyor ve okul döneminin ilk günlerinden itibaren sürdürülmeye devam edilecek.

MERSİN’DE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ ULAŞIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM...

MERSİN’DE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ ULAŞIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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