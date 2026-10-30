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Mersin'de sel altındaki bahçeye giren Mehmet dede yavru kedileri kurtardı

Erdemli Alata'da 70 yaşındaki Mehmet Doğru, sel sularına girip mahsur kalan yavru kedileri kurtardı; bir yavru telef oldu, diğerleri anneyle buluşturuldu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:03

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mersin'de sel altındaki bahçeye giren Mehmet dede yavru kedileri kurtardı

selin vurduğu bahçede kurtarma:

Meteorolojinin uyardığı şiddetli yağışın ardından Mersin merkez ve ilçelerde meydana gelen su taşkınları arasında, Erdemli ilçesi Alata Mahallesi'nde bir bahçe de suyla doldu. Bölgede gönüllü olarak kedilerle ilgilenen 70 yaşındaki Mehmet Doğru, sabah saatlerinde bahçede doğmuş olan yavruların mahsur kaldığını fark etti ve müdahale etti.

Paçalarını diz üstüne kadar çekerek suya giren Mehmet dede, ilk olarak dizine kadar suda telef olmuş bir yavru buldu. Ardından ağaçların arasında ve çalılara sıkışmış halde, sudan kurtarılmak üzere olan iki yavruya ulaştı. Yavruları kıyafetine sararak ısıtan ve koruma altına alan Doğru, onları anneleriyle buluşturdu.

yavruların annesiyle kavuşması:

Yavrular annelerine kavuştuğunda anne kedi onları yalayarak sakinleştirdi. Olay yerinde görülen görüntülerde, Mehmet dedenin müdahalesiyle bir kısmı kurtarılan yavruların korumaya alındığı, bununla birlikte bir yavrunun telef olduğu kaydedildi. Mehmet Doğru, yaptığı açıklamada, "Bahçenin içinde yerleri vardı, yüksek olmasına rağmen su başmış. Bende gönüllü olarak hayvanlara bakıyorum, sabah ve akşamları geliyorum" dedi.

Bu müdahale, sel ve taşkınların yarattığı can kaybı riskine karşı bireysel çabaların önemini gösterdi. Alata Mahallesi'ndeki sel, caddeler, evler, site bahçeleri ve tarım alanlarında etkili oldu; bölgedeki hayvan gönüllülerinin düzenli kontrolleri zorunlu hale geldi.

MERSİN&#039;DE MEHMET DEDE, ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN SU BASAN BİR BAHÇEYE GİREREK MAHSUR KALDIKLARI...

MERSİN'DE MEHMET DEDE, ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN SU BASAN BİR BAHÇEYE GİREREK MAHSUR KALDIKLARI YERDE ÖLMEK ÜZERE OLAN YAVRU KEDİLERİ SAĞ KURTARDI. BİR YAVRUNUN DA TELEF OLDUĞU YERDE, DİĞERLERİNİ KORUMA ALTINA ALAN MEHMET DEDE, ONLARI ANNE KEDİYLE BULUŞTURDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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