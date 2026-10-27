Mersin’de sokak ve araç baskınlarında beş şüpheli tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile polis ekiplerinin eş zamanlı çalışmaları sonucu iki ayrı operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ve suç gelirine el konuldu. Ortak çalışmalar neticesinde toplam beş şüpheli gözaltına alındı ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklandılar.

Araçta yapılan arama:

Jandarma ekiplerinin Yenişehir ilçesinde yürüttüğü çalışmada, F.Y., M.Ş., C.E. ve H.A. isimli şüphelilerin kullandığı 01 YP 686 plakalı araçta adli arama yapıldı. Aramalarda 1 kilo 904 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan dört şüpheli, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Sokak satıcılarına yönelik çalışma:

Polis ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü sokak satıcılarına yönelik çalışmada ise N.A. isimli şüphelinin üzerinde ve ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 1 sentetik ecza hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 600 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sonuç ve soruşturmanın seyri:

Böylece iki ayrı operasyon sonucunda toplam beş şüpheli tutuklanmış, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para yetkili birimlerce kayıt altına alınmıştır. Mersin'deki narkotik çalışmaları savcılık koordinasyonunda aralıksız devam ediyor.

MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN ŞAHISLARA YÖNELİK JANDARMA VE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 1 KİLO 904 GRAM KUBAR ESRAR, SENTETİK ECZA HAP VE 11 BİN 600 TL ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.