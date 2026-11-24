Mersin'de ağaçlandırma ve bitki üretimi hız kazandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil alan miktarını artırmak ve iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı bir kent oluşturmak amacıyla yürüttüğü ağaçlandırma ve bitki üretim çalışmalarını sürdürüyor. Mart ayından bu yana kent genelinde yürütülen çalışmalarda yaklaşık 4 bin ağaç toprakla buluşturuldu; yıl sonuna kadar ise 10 bin fidan dikilmesi hedefleniyor.

iklime uygun tür seçimi ve uygulama:

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından cadde, bulvar, refüj ve kaldırımlarda bölgenin iklim şartlarına uygun türler tercih ediliyor. Peyzaj Master Planı doğrultusunda mevcut yeşil alanlardaki eksiklikler giderilirken, yeni açılan cadde ve bulvarlarda da ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda özellikle geniş taç yapısına sahip, gölge sağlayan ağaçlara öncelik veriliyor; uygulamada kullanılan türler arasında İsrail kauçuğu, Avustralya kauçuğu, keçiboynuzu, jakaranda, orkide ağacı, oya ağacı ve Japon kavağı yer alıyor.

Proje Şube Müdürlüğü Birim Şefi Şeniz İşcan Ateş, yapılan seçimlerin Akdeniz ikliminin özellikleri dikkate alınarak yapıldığını ve özellikle kaldırımlarda gölge sağlayan türlerin tercih edildiğini belirtti. Ateş, 2026 yılının Mart ayından bu yana yaklaşık 4 bin ağaç dikildiğini ve yıl sonuna kadar hedefe ulaşmak için çalışmaların kesintisiz süreceğini ifade etti.

seralarda üretim ve hedefler:

Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda kendi seralarında bitki üretimine ağırlık veriyor. Budama sırasında elde edilen çeliklerle çoğaltma yöntemi kullanılarak bu yıl yaklaşık 25 bin adet çalı grubu bitkisi üretildi. Mevsimlik bitkilerde ise tohumdan üretim yöntemiyle ilerleniyor ve yıl sonuna kadar 250 bin bitki üretilmesi hedefleniyor. Tüm üretimler belediyenin kendi personeli tarafından, kendi seralarında gerçekleştiriliyor ve önümüzdeki yıl üretim kapasitesinin daha da artırılması planlanıyor.

Belediyenin ağaçlandırma ve üretim çalışmalarındaki hedef odaklı yaklaşımı, saha uygulamaları ve seracılık yatırımıyla birleşerek kentte süreklilik ve sürdürülebilirlik sağlamayı amaçlıyor.

uluslararası takdir ve devam eden hedefler:

Mersin'in yeşil alan niteliğini artırmaya yönelik çalışmaları uluslararası platformlarda da karşılık buldu. Kültür Park, İngiltere merkezli bir kuruluş tarafından verilen Green Flag Award ödülüne layık görüldü. Ateş, Kültür Park'ın bu ödülle tescillenmesinin önemine değinerek, bu başarıyla beraber ağaçlandırma ve üretim çalışmalarının aynı kararlılıkla sürdürüleceğini ve daha yeşil bir Mersin hedefinin devam edeceğini vurguladı.

Belediyenin programı, şehir ölçeğinde gölgeleme ve iklim dayanıklılığı sağlayacak tür tercihleri ile yerel üretim kapasitesinin artırılmasını bir arada yürütüyor; hedeflenen 10 bin fidan ve 250 bin bitki ile yıl sonuna kadar kentin yeşil dokusunda kayda değer bir artış hedefleniyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTIRMAK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNE KARŞI DAHA DİRENÇLİ BİR KENT OLUŞTURMAK AMACIYLA AĞAÇLANDIRMA VE BİTKİ ÜRETİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.