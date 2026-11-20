Mersinli sporculardan kürsü başarısı:

13-17 Kasım tarihlerinde Bolu'da düzenlenen 9. Açık Balkan Wushu Kungfu Şampiyonası ve Avrasya Kupası'na 21 ülkeden yaklaşık bin sporcu katıldı. Mersinli sporcular turnuvayı toplam 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamladı.

altın madalyalar:

Yıldızlar kategorisinde Saadet Uçar, 56 kilogram sanda birinciliğe yükselerek altın madalya kazandı. Aynı kategoride İkra Nur Kaçar da 45 kilogramda ilk sıraya çıkarak Mersin için bir altın daha getirdi.

gümüş ve bronz dereceler:

Minikler kategorisinde Samet Telek 34 kilogramda ve Yiğit Alp Dölek 42 kilogram sanda ikinci olurken, büyükler kategorisinde Ömer Faruk Çakmak 85 kilogramda gümüş madalya elde etti. Bronz madalyalar ise yıldızlar kategorisinde Buse Başbuğ (48 kg), Ahmet Telek (42 kg) ve Berat Ali Dölek (52 kg) tarafından kazanıldı.

il müdürlüğünün değerlendirmesi:

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, sporcuların uluslararası bir organizasyonda elde ettiği derecelerin kent adına gurur verici olduğunu belirtti. Öz, bu başarının azim, disiplinli çalışma ve kararlı mücadele sonucunda geldiğini vurgulayarak sporcuları ve emeği geçen antrenörleri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

MERSİNLİ SPORCULAR, BOLU’DA DÜZENLENEN 9. AÇIK BALKAN WUSHU KUNGFU ŞAMPİYONASI VE AVRASYA KUPASINDA 2 ALTIN, 3 GÜMÜŞ VE 3 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 8 MADALYA KAZANDI.