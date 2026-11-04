Merter'de iş yeri hırsızlığı 15 yıllık ticari verileri silip götürdü

Güngören Merter'de faaliyet gösteren ve yurt içi ile uluslararası pazarlara hazır giyim üreten bir firmanın yazıhane bölümünde 2 cep telefonu çalındı. Olay, 2 Kasım günü saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Firma sahibi Orhan Arslan müşterilerle ilgilenirken iş yerine giren şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra yazıhane bölümüne geçip masada bulunan iki telefonu alarak hızla uzaklaştı.

olayın kayda yansıması:

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Telefonların çalındığını fark eden Orhan Arslan, kamera kayıtlarını inceleyip görüntüleri emniyete teslim etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı, şüphelinin yakalanması ve çalınan telefonların bulunması bekleniyor.

firma sahibinin değerlendirmesi:

Olayı anlatan Orhan Arslan, firmanın “dünyanın önde gelen uluslararası markalarına hizmet verdiğini” belirterek, hırsızın yoğunluğu fırsat bilerek hareket ettiğini söyledi. Arslan, telefonlardaki verilerin maddi kayıptan öte bir önem taşıdığına dikkat çekti ve "telefonun yenisini alabilirsiniz ama 15 yıllık ticari geçmişi parayla satın alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Arslan ayrıca, "Biz bu haberi maddiyatı göz önünde bulundurmak için yapmıyoruz. Telefonlarımızdaki veriler 15 yıldır uluslararası alanda, ihracat alanında ve iç piyasadaki müşterilerimize verdiğimiz hizmetlere ait" diyerek, kaybın firmanın yıllara yayılmış iş süreçleri ve müşteri ilişkileri açısından ciddi olduğunu vurguladı. "15 yıllık veriler bir hırsızlığın birkaç saniyelik talihsizliğine denk geldi" sözleriyle yaşananın boyutunu özetledi.

güvenlik uyarıları ve alınacak tedbirler:

Arslan, benzer olayların önüne geçmek için iş yerlerinde düzenli güvenlik denetimleri yapılması, kamera sistemlerinin sürekli kontrol edilmesi ve değerli bilgilerin fiziksel cihazlarda açık bırakılmaması gerektiğini söyledi. "Hırsızın dakikası, saniyesi belli değil. Ne zaman geleceği belli değil" uyarısında bulundu ve değerli verilerin korunmasının önemini tekrar vurguladı.

Soruşturma sürerken firma yetkilileri ve polis, kamera kayıtları üzerinden şüphelinin tespitine çalışıyor. Çalınan telefonlar ve içlerindeki verilerin bulunması öncelikli hedef olarak belirtildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI