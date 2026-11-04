Dolar 50,0168 +0,07%
Euro 56,3890 +0,82%
Bist 11.475,36 +4,10%
Altın Gram 6.517,21 +2,85%
EUR/USD 1,1270 +0,70%
Brent Petrol 101,65 -1,88%
--°

Merter'de iş yeri hırsızlığı 15 yıllık ticari verileri silip götürdü

Merter'de iki cep telefonu çalındı; Orhan Arslan, telefonlardaki 15 yıllık ticari verilerin kaybolduğunu ve bu kaybın parayla telafi edilemeyeceğini belirtti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Merter'de iş yeri hırsızlığı 15 yıllık ticari verileri silip götürdü

Merter'de iş yeri hırsızlığı 15 yıllık ticari verileri silip götürdü

Güngören Merter'de faaliyet gösteren ve yurt içi ile uluslararası pazarlara hazır giyim üreten bir firmanın yazıhane bölümünde 2 cep telefonu çalındı. Olay, 2 Kasım günü saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Firma sahibi Orhan Arslan müşterilerle ilgilenirken iş yerine giren şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra yazıhane bölümüne geçip masada bulunan iki telefonu alarak hızla uzaklaştı.

olayın kayda yansıması:

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Telefonların çalındığını fark eden Orhan Arslan, kamera kayıtlarını inceleyip görüntüleri emniyete teslim etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı, şüphelinin yakalanması ve çalınan telefonların bulunması bekleniyor.

firma sahibinin değerlendirmesi:

Olayı anlatan Orhan Arslan, firmanın “dünyanın önde gelen uluslararası markalarına hizmet verdiğini” belirterek, hırsızın yoğunluğu fırsat bilerek hareket ettiğini söyledi. Arslan, telefonlardaki verilerin maddi kayıptan öte bir önem taşıdığına dikkat çekti ve "telefonun yenisini alabilirsiniz ama 15 yıllık ticari geçmişi parayla satın alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Arslan ayrıca, "Biz bu haberi maddiyatı göz önünde bulundurmak için yapmıyoruz. Telefonlarımızdaki veriler 15 yıldır uluslararası alanda, ihracat alanında ve iç piyasadaki müşterilerimize verdiğimiz hizmetlere ait" diyerek, kaybın firmanın yıllara yayılmış iş süreçleri ve müşteri ilişkileri açısından ciddi olduğunu vurguladı. "15 yıllık veriler bir hırsızlığın birkaç saniyelik talihsizliğine denk geldi" sözleriyle yaşananın boyutunu özetledi.

güvenlik uyarıları ve alınacak tedbirler:

Arslan, benzer olayların önüne geçmek için iş yerlerinde düzenli güvenlik denetimleri yapılması, kamera sistemlerinin sürekli kontrol edilmesi ve değerli bilgilerin fiziksel cihazlarda açık bırakılmaması gerektiğini söyledi. "Hırsızın dakikası, saniyesi belli değil. Ne zaman geleceği belli değil" uyarısında bulundu ve değerli verilerin korunmasının önemini tekrar vurguladı.

Soruşturma sürerken firma yetkilileri ve polis, kamera kayıtları üzerinden şüphelinin tespitine çalışıyor. Çalınan telefonlar ve içlerindeki verilerin bulunması öncelikli hedef olarak belirtildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sessiz çığlıklar iddiası mahkeme kararını etkiledi: 16 yıl 8 ay hapis
images

Sivas’ta satılmak üzere ele geçirilen Aziz Mor Gabriel portresi güvenceye alındı
images

Dört yıllık firari sonunda yakalandı: 77 yıl hapisle aranan şüpheli Bayraklı'da
images

Aile içi tartışma sonrası gözaltı: ayak parmağı kırığı iddiası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu: 54 takım tur atlama peşinde

Kula Gökçeören’de asbest borular devre dışı bırakılıp 1,5 km yeni içme suyu hattı döşendi

Fethiye'de festival korteji renkli anlara ev sahipliği yaptı

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı