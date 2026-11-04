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Metin Doruklu'nun fedakarlığı Gölcük'te parka dönüştü

Arama kurtarma çalışmalarında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Metin Doruklu'nun ismi, Gölcük Yazlık Mahallesi'ndeki yeni parka verildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Metin Doruklu'nun fedakarlığı Gölcük'te parka dönüştü

Gölcük belediye meclisinin kararı:

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Metin Doruklunun adı, Gölcük'te yeni yapılan parka verildi. Karar, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer başkanlığında toplanan Gölcük Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısında oy birliğiyle alındı.

Parkın yeri ve isimlendirme:

İsim verilmesi kararı, Yazlık Mahallesi Emir Sokak'ta yapımı tamamlanan parka ilişkin alındı. Belediyenin toplantı tutanaklarına göre, parkın açılan ismiyle ilçede bir anma mekânı oluşturulması planlanıyor.

Başkan Sezer'in açıklaması:

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kararın ardından yaptığı açıklamada Doruklu'nun depremin ardından zorlu şartlarda arama kurtarma çalışmalarına özveriyle katıldığını vurguladı. Sezer, Doruklu'nun insan hayatına dokunmak ve bir cana umut olmak için büyük fedakârlık gösterdiğini belirterek, "Hemşehrimizin adını ilçemizde yaşatmaktan onur duyuyoruz. Merhum Metin Doruklu’yu rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

6 ŞUBAT 2023&#039;TEKİ KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERİN ARDINDAN BÖLGEDE YÜRÜTÜLEN ARAMA KURTARMA...

6 ŞUBAT 2023'TEKİ KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERİN ARDINDAN BÖLGEDE YÜRÜTÜLEN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN METİN DORUKLU'NUN ADI, GÖLCÜK'TE YENİ YAPILAN PARKA VERİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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