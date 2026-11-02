Metroda unutulan çanta bulununca öğrencinin sevinci secdeye dönüştü

Metroda unutulan çanta temizlik görevlisinin dikkatiyle sahibine ulaştı

Bursa’da Acemler Metro İstasyonu’nda unutulan sırt çantası, içinde pasaport ve bir miktar döviz bulunması nedeniyle sahibine hızla ulaştırıldı. O anlar, hem görevlilerin hem de genç öğrencinin duygusal tepkileriyle güvenlik kameralarına yansıdı.

çanta nasıl bulundu ve işlem süreci:

Endonezya uyruklu üniversite öğrencisi Rahmawati Kualika Foebiannitra, 29 Ekim’de aktarma yapmak için vagondan inerken oturduğu yerde sırt çantasını unuttu. Gece yapılan temizlik çalışmaları sırasında, Odunluk Mahallesi’nde bulunan BursaRay İşletme ve Bakım Müdürlüğü’e çekilen vagonda görevli İsmail Ertürk çantayı fark etti. Ertürk, durumu şefine bildirerek gerekli prosedürün uygulanmasını sağladı ve çanta tutanakla teslim alınarak kayıp eşya bürosuna götürüldü.

teslimat ve sevinç anı:

BURULAŞ Kişiselleştirme Birimi görevlileri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek çantanın sahibini ve seyahat güzergahını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından Foebiannitra’ya ulaşılınca Osmangazi’deki kayıp eşya bürosuna davet edildi. Kimlik tespiti ve çantadaki eşyaların doğrulanmasının ardından çanta kendisine teslim edildi.

Habere göre, öğrenci iki gün sonra Endonezya’ya uçacaktı ve ülkesine dönüşünden bir gün önce pasaportuna kavuşmuş oldu. Çantasını alırken yaşadığı mutlulukla secdeye kapanan Foebiannitra’nın o anları kamerada kaydedildi; personel, heyecanlanan öğrenciyi sakinleştirmeye çalışıp kendisine su ikram etti.

Olay, metro ve ray sistemi içinde görev yapan personelin dikkatinin kayıp eşyaların doğru kişiye ulaşmasında oynadığı rolü bir kez daha gösterdi. Yetkililer, böyle durumlarda vatandaşların kayıp eşya prosedürlerini takip etmeleri ve güvenlik kameralarından yardım alınmasının hızlı sonuç verdiğini belirtti.

BURSA'DA METRODA UNUTULAN VE İÇERİSİNDE PASAPORT İLE DÖVİZ BULUNAN ÇANTA, TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN DİKKATİ SAYESİNDE SAHİBİNE ULAŞTIRILDI. ENDONEZYA UYRUKLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ RAHMAWATİ KUALİKA FOEBİANNİTRA, ÜLKESİNE YAPACAĞI UÇUŞA BİR GÜN KALA PASAPORTUNA VE EŞYALARINA KAVUŞTU. GENÇ KADININ ÇANTASINI TESLİM ALIRKEN SEVİNÇTEN SECDEYE KAPANDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.