Mevlana mahallesinde dere renk değişimi ve koku şikâyeti

Sivas kent merkezinde, Mevlana ve çevresindeki mahallelerde geçen derenin suyunun renginde gözle görülür bir değişim meydana geldi ve kısa sürede yaygın bir koku hissedilmeye başlandı. Koku yalnızca Mevlana Mahallesi ile sınırlı kalmayıp Çarşıbaşı istikametine doğru da yayıldı; bu durum mahalle sakinlerinde rahatsızlık ve tedirginliğe neden oldu.

Muhtarın iddiası ve inceleme bulguları:

Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş, yaşanan sorunun kaynağına ilişkin açıklama yaptı. Muhtar Baş, "Dün mahallemizde, askeri bölgeden gelen hat üzerinden Devlet Su İşleri’ne ait taşkın su kanalına yakıt karışması sonucu ciddi bir koku sorunu yaşanmıştır. Yapılan incelemelerde yakıt kaynaklı kokunun Mevlana Mahallesi’nden Atatürk Caddesi’ne kadar yayıldığı görülmüştür" dedi. Bu ifadeler olayın mahalle içinde hissedilen koku ve su rengindeki değişimle doğrudan bağlantılı olduğuna işaret ediyor.

Vatandaş şikâyeti ve yetkili muhatap eksikliği:

Muhtar Baş ayrıca, sorunun yetkili kurumlara bildirildiğini ancak geri dönüş sağlanmadığını vurguladı. Baş şu ifadeleri kullandı: "Sorunlarımızı ilgili makamlara bildirmemize rağmen hiçbir şekilde geri dönüş alamadık. Bizim en büyük sıkıntımız yaşadığımız sorunlardan ziyade, bu sorunları anlatabileceğimiz bir muhatabın olmamasıdır. Bizler mahallemizin seçilmiş temsilcileriyiz. Vatandaşımızın sorununu dinliyor, çözüm bulmak için girişimlerde bulunuyoruz. Ancak defalarca bildirim yapmamıza rağmen ne bir geri dönüş alabiliyor ne de sorunlarımıza çözüm bulabiliyoruz. Bizim tek derdimiz vatandaşımızın huzuru ve güvenliğidir. Sorunlarımızın duyulmasını, dikkate alınmasını ve artık çözüme kavuşmasını istiyoruz. Biz mahallemizin sesi olmaya ve sorunlarımız çözülene kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz".

Mahalle halkı, kokunun sağlığa etkileri ve çevresel zararlar konusunda endişeli. Olayın kaynağı ve olası temizleme/önleme çalışmaları konusunda şu ana dek resmi bir açıklama yapılmadı. Yerel temsilciler sürecin takipçisi olacaklarını belirtirken, durumu izleyen vatandaşlar yetkililerden acil müdahale ve bilgilendirme talep ediyor.

SİVAS KENT MERKEZİNDEKİ BİR MAHALLEDEN GEÇEN DEREDEN YAYILAN KOKU, PANİĞE NEDEN OLDU. DERENİN İLERLEDİĞİ GÜZERGAH BOYUNCA ARTAN KOKUNUN KAYNAĞI İSE BİLİNMİYOR.