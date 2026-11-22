Mevlana'ya yeni nefes: 5 park, 2 yenileme ve cami-okul düzenlemesi

Talas Belediyesi, ilçenin yeşil alan miktarını artırma hedefiyle Mevlana Mahallesi'nde bir dizi park ve çevre düzenlemesi projesini tamamladı. Projeler arasında biri 7 bin 800 metrekare olmak üzere çeşitli büyüklüklerde yeni parklar ile mevcut parkların yenilenmesi yer alıyor.

yeni parklar ve yenileme çalışmaları:

Mahalleye kazandırılan yeni parklar arasında Tarif Sokak Park, Gelinlik Evi Park-1, Gelinlik Evi Park-2, Gelinlik Evi Park-3 ve Örnek Apartmanı Parkı bulunuyor. Ayrıca mevcut düzenlemeler kapsamında Gediz Apartmanı Parkı ile Kiçiköy Mahallesi'ndeki Şehit Piyade Komando Er Hakan Salma Parkı tamamen yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu.

peyzaj, donatı ve kapsam:

Yapılan çalışmalarda toplam 31 bin 745 metrekarelik yeşil alan ilçe sakinlerinin kullanımına sunuldu. Parklarda kent mobilyaları, zengin bitki çeşitliliği, aydınlatma, güvenlik ve otopark gibi donatılar yer alıyor; bu düzenlemeler her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Ayrıca Mevlana Mahallesi'ndeki Cevriye Cingöz Cami ile Ahmet Gönen Lisesi için yapılan peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle kurumların çevresi de modern hale getirildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çalışmaları insan odaklı bir belediyecilik anlayışının parçası olarak nitelendirdi. Yalçın, yaptığı açıklamada mahallelerde vatandaşların huzurla vakit geçirebileceği, çocukların güvenle oynayacağı ve ailelerin nefes alabileceği yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Yalçın, "Bizim belediyecilik anlayışımızda hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebildiği, çocuklarımızın güvenle oynadığı, ailelerimizin nefes aldığı yaşam alanları oluşturmak yer almaktadır. Mevlana gibi nüfusu yoğun mahallelerimizde yeşil alan ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tamamladığımız 4 parkımızda toplam 31 bin 745 metrekarelik yeni bir yaşam alanı kazandırdık. Ayrıca 2 hafta önce de 4 parkla mahallemize 20 bin 500 metrekarelik yeni bir yaşam alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Vatandaşlarımız iyi günlerde kullansın. Amacımız, Talasımızın her mahallesini daha yeşil, daha estetik ve daha yaşanabilir hale getirmek" ifadelerini kullandı.

Belediyenin adımları, kentteki yeşil alan ihtiyacını karşılamaya yönelik somut yatırımlar olarak öne çıkıyor ve yoğun nüfuslu mahallelerde yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

TALAS BELEDİYESİ, İLÇENİN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTIRACAK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.