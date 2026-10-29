Mevsim geçişinde bitki çaylarında 21 günlük kullanım uyarısı

Eskişehir'de Ekim ve Kasım aylarının gelmesiyle birlikte havaların soğuması ve yağışların artması mevsim geçişini hızlandırdı. Kentte kışlık ürünlere ve şifalı bitkilere ilgi yükselirken, bitki çaylarına olan talep her yıl olduğu gibi bu dönemde zirveye ulaştı.

hangi bitkiler ön plana çıkıyor:

Esnaflar arasında en çok tercih edilenler arasında ıhlamur, adaçayı ve hibiskus bulunuyor. Bu ürünler hem sıcak tüketim hem de bağışıklık destekleyici algısıyla tüketicinin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

tüketim kuralı ve riskleri:

Eskişehirli aktar Semih Gökkaya, bitki çaylarının bilinçsiz ve aralıksız kullanımına karşı uyarıda bulundu. Gökkaya, uzun süreli kullanımın sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini; özellikle adaçayı ve ıhlamur gibi bazı bitkilerde uzun kullanımda toksik etkilere yol açabilecek bileşenler bulunduğunu belirtti. Bu nedenle halk arasında uygulanan düzenlemeye göre 21 gün tüketim sonrası, vücudun bağışıklık kazanmasını ve olası toksik etkilerin ortaya çıkmasını engellemek için 1 hafta ile 15 gün arasında ara verilmesinin daha sağlıklı olduğunu vurguladı.

Esnaflar, mevsim geçişlerinde bitki çayı talebinin artmaya devam ettiğini, ancak tüketicilerin ürünleri kullanım sürelerine dikkat ederek ve kurallara uygun şekilde tüketmesi gerektiğini ifade ediyor.

AKTAR SEMİH GÖKKAYA