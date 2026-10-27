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Mhal öğrencileri kurucuları Muharrem Hasbi Koray'ı kabri başında andı

MHAL'de yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler kurucu Muharrem Hasbi Koray'ı Başçeşme Mezarlığı'nda dualarla andı; okulda lokma hayrı yapıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mhal öğrencileri kurucuları Muharrem Hasbi Koray'ı kabri başında andı

Anma töreni ve mezar başında dualar:

Balıkesir ve Ege Bölgesi'nin tanınmış sanayicilerinden ve hayırseverlerinden Muharrem Hasbi Koray, adını taşıyan Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi (MHAL) yönetici, öğretmen, öğrenci ve okul aile birliği temsilcileri tarafından mezarı başında anıldı. Anma programı, kabrinin bulunduğu Başçeşme Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.

Programda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu; ardından katılımcılar hep birlikte dua etti. Yırcalı ailesi adına törende hazır bulunan Hüseyin Karaduman da anma törenine katıldı.

Okulda lokma hayrı ve anma sözleri:

Başçeşme Mezarlığı'ndaki törenin ardından Yırcalı ailesi tarafından okul bahçesinde lokma hayrı düzenlendi. Lokma hayrına MHAL Müdürü Süleyman Girgin, okul aile birliği üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

MHAL Müdürü Süleyman Girgin, merhum Koray için şunları söyledi: Muharrem Hasbi Koray 1959 yılında okulumuzu yaptırmış çok değerli bir insan. Balıkesir’de o yıllarda Milli Eğitime kazandırılan ve yıllardan bu yana mezun vererek ülkenin dört bir yanında iş sahibi olan gençlerin okumasına vesile olan okulumuz kurucusu rahmetli Muharrem Hasbi Koray’ı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Muharrem Hasbi Koray’a bize bu güzel yuvayı kazandırdığı için minnettarız.

Merhum Koray tarafından yaptırılan okul, yıllardır Balıkesir'de gençlerin eğitimine katkı sağlıyor ve binlerce öğrenciyi mezun etmeye devam ediyor. Yapılan anma töreni, hem Kur'an-ı Kerim tilaveti hem de lokma hayrı ile Koray'ın eğitim ve hayırseverlik mirasının öğrenci, öğretmen ve ailelerce yaşatıldığını gösterdi.

BALIKESİR&#039;İN VE EGE BÖLGESİ&#039;NİN SANAYİCİLERİNDEN HAYIRSEVER MUHARREM HASBİ KORAY, ADINI TAŞIDIĞI...

BALIKESİR'İN VE EGE BÖLGESİ'NİN SANAYİCİLERİNDEN HAYIRSEVER MUHARREM HASBİ KORAY, ADINI TAŞIDIĞI MUHARREM HASBİ ANADOLU LİSESİ (MHAL) YÖNETİCİLERİ, OKUL AİLE BİRLİĞİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN KABRİ BAŞINDA DUALARLA ANILDI. KABRİNİN BULUNDUĞU BAŞÇEŞME MEZARLIĞI'NDA DUALAR OKUNDU, MHAL'DE LOKMA HAYRI DÜZENLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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