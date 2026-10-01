MHK başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi 16.00'da alınacak

MHK başkanı ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz Salı günü düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, futbol camiasında geniş yankı uyandırırken, şüpheliler İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerine tabi tutuluyor.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, futbol hakemlerinin klasman, görevlendirme, puanlama, atama ve kural sınavı süreçlerine müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen çalışmada, iddiaların çerçevesi geniş tutuluyor ve ilgili süreçlerin bütün boyutları mercek altına alınıyor.

Emniyetteki uygulama ve ifadeler:

Gözaltındaki şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında emniyette toplam 80 sayfa soru hazırlandığı, bu soruların her bir zanlıya ayrı ayrı yöneltildiği öğrenildi. Soruşturmanın kilit isimleri arasında yer alan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil tüm zanlıların işlemleri sürerken, Gündoğdu'nun ifadesinin en son alınacağı bildirildi. Yetkililer, Gündoğdu'nun ifadesinin bugün saat 16.00'dan itibaren alınmaya başlanacağını açıkladı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi 16.00’da alınmaya başlanacak