MHP heyeti Kula'da birlik ve diyalog mesajı verdi

MHP heyeti Kula programını teşkilat ve esnaf ziyaretleriyle sürdürdü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Nurullah Şavaş, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Ali Uçak ile birlikte düzenledikleri Kula programında ilçe teşkilatı, tarihi çarşı esnafı ve karşı partinin temsilcileriyle bir araya geldi. Heyette ayrıca Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Ümit Yaşar İşkür da yer aldı.

teşkilat buluşması:

Program, ilk olarak MHP Kula İlçe Başkanlığı ziyareti ve teşkilat mensuplarıyla yapılan görüşmeyle başladı. Kula İlçe Başkanı Hüseyin Sönmez konuşmasında heyeti ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek ziyaret için teşekkür etti. İl Başkanı Nurullah Şavaş toplantıda, Manisa İl Teşkilatı olarak birlik ve beraberliği güçlendirmek, gönül bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla ilçe ziyaretlerinin süreceğini vurguladı ve katılım gösterenlere teşekkür etti.

esnaf ve halkla doğrudan iletişim:

Teşkilattaki görüşmenin ardından heyet, Kula'nın tarihi ticaret merkezi Bakırcılar Arastası'nda esnafla kahvaltıda bir araya geldi. Ziyarette heyet, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek yerel talepleri dinledi, bölgede sürdürülen çalışmalar ve beklentiler üzerine notlar aldı. Bu ziyaret, partinin tabanla doğrudan iletişim kurma yaklaşımının bir parçası olarak öne çıktı.

Programın devamında MHP heyeti, AK Parti Kula İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek parti yöneticileriyle de bir araya geldi. Bu adım, yerel düzeydeki temasların ve görüş alışverişinin önemine dikkat çekti.

MYK Üyesi Ali Uçak ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye hedefinin vatandaşlara anlatılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini" belirtti ve sözlerine, "Terörsüz Türkiye’yi gece gündüz anlatmak için yollardayız. Ülkemizin refahı için Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin önderliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde devam etti.

MHP Manisa İl Teşkilatı’nın Kula programı, teşkilat buluşmaları ve ilçe genelindeki ziyaretlerle sürdü; yetkililer, buluşmaların birlik ve iş birliğini güçlendirmesini diledi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) MANİSA İL BAŞKANI NURULLAH ŞAVAŞ, MHP MERKEZ YÖNETİM KURULU (MYK) ÜYESİ ALİ UÇAK VE BERABERİNDEKİ HEYET, KULA’DA BİR DİZİ ZİYARET VE TEMASLARDA BULUNDU. İLÇE TEŞKİLATINDA PARTİLİLERLE BULUŞAN HEYET, BAKIRCILAR ARASINDA ESNAFLA KAHVALTI YAPTIKTAN SONRA AK PARTİ KULA İLÇE TEŞKİLATI’NI ZİYARET ETTİ.