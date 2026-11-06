Midyat'ta adalet sarayı açıldı; vatandaşın zamanı hizmet kadar değerli

Midyat adalet sarayı törenle hizmete girdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen açılış töreninde yeni Adalet Sarayı'nın hizmete alınmasını gerçekleştirdi. Bakanların katıldığı program, İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı ile AK Parti Mardin İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Midyat'ta devam etti ve kurdele kesimiyle sonlandı.

Törende konuşan Bakan Işıkhan, ilçeye kazandırılan yapının şehir için önemine vurgu yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen yatırımların toplumun huzurunu ve birliğini güçlendirdiğini belirtti. Işıkhan, yaptıkları hizmetlerin hem bugün hem de geleceğe dönük kazanım olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

tesisin kapasitesi ve hizmet hedefleri:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Midyat'ın tarihî ve kültürel dokusundan söz ederek ilçeye yönelik adli hizmetlerin güçlendirilmesinin hem geçmişe saygı hem de geleceğe karşı sorumluluk olduğunu kaydetti. Bakan Gürlek, Midyat adliyesinin yargı çevresinde 125 bini aşkın vatandaşa hizmet verdiğini, adliyede 22 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yaptığını aktardı.

Gürlek, adliye ihtiyacını karşılamak üzere 15 bin metrekareyi aşan yeni Adalet Sarayı projesinin hayata geçirildiğini ve projede Denetimli Serbestlik ile Adli Tıp Müdürlüğü birimlerine yer ayrıldığını belirtti. Mardin Adalet Sarayı inşaatının yaklaşık üçte ikisinin tamamlandığını ve çalışmaların yıl sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Yeni bina, farklı binalarda yürütülen hizmetlerin tek çatı altında toplanmasıyla vatandaş ve hukuk profesyonellerinin işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

erişimi kolaylaştıran uygulamalar ve hizmette hız:

Bakan Gürlek, vatandaşın adalete erişiminde gecikmelerin azaltılmasına özel önem verdiklerini vurguladı. Bu kapsamda hayata geçirilen uygulamaların başında Alo Adalet 135 hattı geldiğini; beş yılı aşan dava ve üç yılı aşan soruşturma dosyalarındaki gecikmelere ilişkin başvuruların bu hat üzerinden alınıp değerlendirildiğini anlattı. Başvurular ayrıca adliyelerdeki Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları veya UYAP Vatandaş Portal üzerinden de yapılabiliyor.

Hizmetleri dijitalleştirerek ulaşımı ve beklemeyi azaltmayı hedeflediklerini belirten Gürlek, 'adalet hizmetinde vatandaşın zamanını da hakkı kadar kıymetli bilmek zorundayız' diyerek zaman kaybının bireyler için yarattığı yüke dikkat çekti. e-Avukat uygulamasıyla avukatların ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklularla görüntülü görüşebilmesinin sağlandığını, böylece ulaşım yükünün azaldığını ve savunma hakkının etkin kullanımının desteklendiğini söyledi.

Bakan ayrıca Antalya, İzmir Adnan Menderes, Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanlarında adliye hizmetlerinin 24 saat esasına göre sunulduğunu; bu uygulamanın sevk ve bekleme kaynaklı zaman kaybını azalttığını belirtti. Aynı anlayışla adliyeye gelen yaşlı, engelli ve çocuklu ailelerin ihtiyaçlarının gözetildiği vurgulandı.