Midyat ağız ve çene cerrahisi hizmetleri

Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, implant tedavisinden ileri düzey cerrahi operasyonlara kadar geniş bir yelpazede bölge halkına hizmet sunuyor. Merkez, yerel halkın nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimini artırmayı hedefleyerek hem estetik hem de fonksiyonel çözümler üretiyor.

Merkezin Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Biriminde görev yapan Dt. Agit Bilgiç, implant tedavileri ve cerrahi müdahaleler konusunda aktif rol alıyor. Birimde en sık uygulanan işlemler arasında implant tedavileri, gömülü 20 yaş dişi ameliyatları, gömülü kanin dişlerinin cerrahi tedavileri ve çene kistlerinin cerrahi operasyonları bulunuyor.

İmplant seçenekleri ve hasta değerlendirmesi

İmplant tedavilerinde hastalara üç farklı implant seçeneği sunuluyor; yerli ve ithal ürünler arasından seçim yapılıyor. Tedavi sürecinde her hastanın ağız ve çene yapısı, kemik yoğunluğu ve genel sağlık durumu ayrı ayrı değerlendiriliyor. Bu değerlendirme sonucunda hastaya özel tedavi planlaması yapılarak diş eksiklikleri hem estetik hem de fonksiyonel olarak giderilmeye çalışılıyor.

Merkezin hedefi ve uygulama

Hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi amaçlayan merkez, vatandaşlara güvenilir ve erişilebilir sağlık sunmayı önceliyor. Merkezin başhekimi Dt. Yunus Deniz konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İmplant tedavisi merkezimizde aktif olarak uygulanıyor. Hastalarımızı titizlikle değerlendirerek kendileri için en uygun tedavi yöntemini belirliyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak."

Merkez, uzman kadro ve çeşitli tedavi seçenekleriyle Midyat ve çevresinde ağız-diş sağlığı bakımına ihtiyaç duyan hastalar için önemli bir başvuru noktası olmayı sürdürüyor.

MİDYAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞHEKİMİ DT. YUNUS DENİZ DE İMPLANT TEDAVİSİNİN MERKEZDE AKTİF OLARAK UYGULANDIĞINI BELİRTTİ