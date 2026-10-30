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Midyat’ta miniklere moral: 'Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda' projesi 6'ncı etkinlikte

Midyat Devlet Hastanesi'nin 'Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda' projesinin 6'ncı etkinliğinde çocuk servisindeki miniklere oyuncak dağıtıldı; moral sağlandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:59

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Midyat’ta miniklere moral: 'Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda' projesi 6'ncı etkinlikte

Etkinlik hastanede moral rüzgârı estirdi

Midyat Devlet Hastanesi, çocuk hastaların hastane sürecini daha olumlu geçirmeleri ve moral-motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla sürdürdüğü 'Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda' projesinin 6'ncı etkinliğini gerçekleştirdi. Proje kapsamında çocuk servisinde tedavi gören minik hastalara oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıtılarak yüzlerinde tebessüm oluşturulmaya çalışıldı.

Etkinlik ayrıntıları:

Gerçekleştirilen etkinlikte Yunus polislerinin de katılımıyla çocuklar unutulmadı. Dağıtım sırasında hastanenin idare ve yönetimi ile hemşireleri görev aldı. Etkinliğe Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Mahsum Cengiz, Midyat İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, Midyat İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ahmet Suat Sağlam ile yunus polisleri ve hastane personeli katıldı.

Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz, projenin temel amacını açıklarken şunları söyledi: "Program kapsamında Yunus polislerimizle birlikte çocuk servisimizde tedavi gören yavrularımıza oyuncaklar dağıttık. Amacımız çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onlara bir nebze olsun moral vermek ve iyileşme süreçlerine katkıda bulunabilmekti." Peköz, etkinliğe destek veren kurum ve personele teşekkür etti.

Projenin hedefleri:

Midyat Devlet Hastanesi Çocuk Servisi Sorumlu Hemşiresi Burcu Erpolat da düzenlenen anlamlı etkinlik için katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ederek projenin devam etmesini temenni etti. Proje, tedavi sürecinde yalnızca tıbbi bakımın değil, aynı zamanda ilgi, sevgi ve moral desteğinin de önemine dikkat çekiyor.

Hedef, önümüzdeki etkinliklerle daha fazla çocuğa ulaşmak ve ailelere de moral vererek hastane ortamında iyileşme sürecine olumlu katkı sunmak olarak açıklandı. 'Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda' projesinin yeni etkinliklerle sürdürüleceği belirtildi.

ÇOCUK SERVİSİ YUNUS POLİSLERİ HASTANE YÖNETİMİ HASTA VE REFAKATÇISI

ÇOCUK SERVİSİ YUNUS POLİSLERİ HASTANE YÖNETİMİ HASTA VE REFAKATÇISI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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