Mihalıççık’ta meşe ve ardıçlık alanda helikopter destekli söndürme sürüyor

Mihalıççık’ta orman yangını devam ediyor:

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Yayla Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Olay, saat 15.20 civarında 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi ve bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangın, meşe ve ardıç ağaçlarının bulunduğu alanda etkili oluyor ve çevre mahallelerle yakınlığı nedeniyle büyüme riski taşıyor.

Müdahalenin kapsamı ve kullanılan araçlar:

Alanda ilk aşamada kara ekipleriyle birlikte müdahale yürütülüyor. Sahaya sevk edilen araçlar arasında 4 arazöz, 1 su ikmal aracı ve belediyeye ait 1 itfaiye aracı bulunuyor. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen iki söndürme helikopteri olay yerine ulaştı; helikopterlerden biri Ankara, diğeri Bilecik konuşlu. Helikopterler su ikmali için Okçu Göleti'nden su alıyor.

Çalışmaların seyri ve yetkililerin açıklamaları:

Yangının kontrol altına alınması için hava ve kara unsurları birlikte çalışıyor; müdahale ekipleri alevlerin yayılmasını engellemeye odaklandı. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin henüz tespit edilmediğini ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildiriyor. Bölgedeki ekiplerin ilerleyen saatlerde yangının seviyesine göre ek takviye talep edebileceği belirtiliyor.

ESKİŞEHİR'İN MİHALIÇÇIK İLÇESİNE BAĞLI YAYLA MAHALLESİ'NİN YAKINLARINDA BAŞLAYAN ORMAN YANGININA HEM HAVADAN HEM DE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR.