Mika Hakkinen İstanbul’da motor sporları tutkunlarıyla buluştu

Formula 1’in iki kez dünya şampiyonu olan Finlandiyalı eski pilot Mika Hakkinen, İstanbul’da düzenlenen bir söyleşide pistleri, rekabeti ve kariyerindeki dönüm noktalarını paylaştı. Etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu Fuayesinde, TGA ve TOSFED iş birliğiyle gerçekleştirildi.

İstanbul Park değerlendirmesi:

Hakkinen, İstanbul’a bugüne kadar 4-5 defa geldiğini ve 2005 ziyaretine atıfta bulunarak kentin artık kendisi için "ikinci memleket" gibi olduğunu söyledi. İstanbul Park hakkında, pistin teknik açıdan zorlayıcı olduğunu vurguladı: pistteki sürekli iniş ve çıkışların arabanın dengesini kurmayı güçleştirdiğini, ancak tüm bu zorlukların ötesinde pistin son derece keyifli olduğunu belirtti. Hakkinen, pistin yapısal özelliklerinin yarışçıya sunduğu meydan okumunun, buraya gelecek pilotlar için de heyecan verici olacağını ifade etti.

Tribünler, şehir ve Grand Prix önemi:

Eski pilot, şehirlerde bir Grand Prix düzenlemenin taşıdığı öneme dikkat çekti ve taraftarların rolünü öne aldı. Formula 1’in büyük bir organizasyon olduğunu, sponsorluk ve iş ortaklarının etkinliğin değerini artırdığını söyledi. Los Angeles Grand Prix’sinden örnek vererek, yeni düzenlemelerin ve organizasyonların izleyici açısından nasıl aksiyonlu yarışlar üretebildiğini gözlemlediğini aktardı.

Senna anısı ve meslek sırrı:

Hakkinen, Ayrton Senna ile 1993 sezonunda üç Grand Prix’de birlikte yarıştıklarını, bir sıralama turunda Senna’yı 0,1 saniye farkla geride bırakmasının kendisi için unutulmaz olduğunu anlattı. O anki manevrayı tarif ederken, viraja girerken hafif frene dokunup hemen ardından tam gaz devam ederek öne geçtiğini söyledi ve Senna’nın merakına karşılık "meslek sırrı" yanıtını verdiğini aktardı. Senna’nın sonraki yarışlarda mühendisleriyle çalışarak geri dönmesi ve Hakkinen’e ders vermesi de konuşmanın merkezindeydi.

Schumacher ile mücadele ve 2005 anısı:

Michael Schumacher hakkında, onun inanılmaz bir savaşçı ve son derece profesyonel bir pilot olduğunu söyleyen Hakkinen, 2005 Grand Prix’sinde yaşadığı mücadeleyi özel bir anı olarak nitelendirdi. Uzun süre lider olan Hakkinen, hatalar ve taktiksel farklılıklar sonucu Schumacher ile kıyasıya bir çekişme yaşadığını, son altı turda doğru hamleyi yaparak rakibini geçtiğini anlattı. İki pilotun yer çekişi ve sürüş tarzındaki farkların yarış stratejilerini nasıl etkilediğini vurguladı.

Kariyer, şampiyonluk ve Monaco anısı:

Motor sporlarına 6 yaşında başladığını belirten Hakkinen, ilk dünya şampiyonluğunu 30 yaşında kazandığını ve bunun yoğun çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Şampiyonluğun ardından yaşadığı kısa bir mizahi anısını paylaşarak sabah kalkıp banka hesabına baktığını anlattı. Kariyerindeki unutulmaz yarışlardan biri olarak 1998 Monaco Grand Prix’sini gösterdi; Monaco’nun kazandığında verdiği özgüvenin şampiyonluk hedefini beslediğini aktardı. Ayrıca 2001de son turda yaşadığı şanssızlıktan ve Ferrari ile mücadele ettiği dönemlerden dersler çıkardığını ifade etti.

McLaren öngörüsü ve yeni düzenlemelere bakış:

Hakkinen, McLaren hakkındaki olumlu öngörüsünün ekibi yakından tanımasından kaynaklandığını belirtti ve takımın yatırım stratejilerinden övgüyle bahsetti: elinizdeki kaynağı doğru alanlara yatırmanın başarı getireceğini söyledi. Mevcut kural değişiklikleri ve özellikle güç ünitesi düzenlemeleri hakkında ise genel olarak şikayetçi olmadığını; yeni kuralların doğru uygulanması halinde gösterilen örneklerden, özellikle Los Angeles Grand Prix’sinin, olumlu sonuçlar çıkartılabileceğini düşündüğünü belirtti.

Konuşma boyunca Hakkinen, pistlerin teknik yönleri, rakipleriyle yaşadığı anekdotlar ve şampiyonluk sürecine dair kişisel değerlendirmelerini samimi bir dille paylaştı; hem eski anıların hem de güncel yorumların bulunduğu söyleşi, motor sporları tutkunları için zengin bir içerik sundu.

Formula 1'in dünya şampiyonlarından Finlandiyalı eski pilot Mika Hakkinen, İstanbul Park'ın çok zorlu ancak keyifli bir pist olduğunu belirterek, "Eminim buraya gelecek Formula 1 pilotları da yarışı büyük bir heyecanla bekliyorlardır" dedi.