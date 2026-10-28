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Milletin iradesine vurgu: Arabanlı meclis üyesinden cumhuriyet mesajı

Gaziantep Büyükşehir ve Araban Belediye Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, 29 Ekim'de Cumhuriyetin 103’ncü yıldönümünü kutladı; bağımsızlık, milli birlik ve gençliğe emanet vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Milletin iradesine vurgu: Arabanlı meclis üyesinden cumhuriyet mesajı

Atilla Sarıkaya’dan 29 Ekim mesajı

Gaziantep Büyükşehir ve Araban ilçesi Belediye Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajla Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkma çağrısında bulundu. Sarıkaya, sözlerinde Cumhuriyetin tarihsel önemine, milletin bağımsızlık ruhuna ve geleceğin teminatı gençlere dikkat çekti.

mesajın ana vurguları:

Sarıkaya, paylaşımında "Aziz Milletimizin var oluş iradesinin, bağımsızlık tutkusunun ve milli egemenliğinin eseri olan Cumhuriyetimizin 103’ncü yıldönümünü" gururla kutladıklarını belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki İstiklal Mücadelesi'ni hatırlatan Sarıkaya, milletin 'ya istiklal ya ölüm' diyerek yazdığı destanı ve Cumhuriyetin ilanıyla başlayan dönüşümü vurguladı.

cumhuriyetin korunması ve gençliğe emanet:

Mesajında Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını; milletin kaderini tayin etme iradesinin, özgürlük ve bağımsızlık kararlılığının tescili olduğunu ifade eden Sarıkaya, Cumhuriyetle birlikte başlayan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma hamlesine dikkat çekti. Atatürk'ün 'En Büyük Eserim' dediği Cumhuriyetin korunması ve yüceltilmesi sorumluluğunun gençlere emanet edildiğini hatırlattı.

Sarıkaya, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyetin kazanımlarına, milli birlik ve beraberliğe ve vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide karşı kararlı duruşunu sürdüreceğini belirtti. Mesajında ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna canlarını veren tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını söyledi.

Sarıkaya, sözlerini Arabanlı hemşerilerine ve milletine hitaben 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak tamamladı ve bu mirasın korunmasının her vatandaşın görevi olduğuna vurgu yaptı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR VE ARABAN İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ ATİLLA SARIKAYA

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR VE ARABAN İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ ATİLLA SARIKAYA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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