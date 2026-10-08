Milyonluk satış tartışması ölümle sonuçlandı: sanığa 27 yıl 6 ay hapis

mahkeme kararı:

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Karamürsel'de satılan otomobilin bedelini alamadığı gerekçesiyle tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla öldüren İzzet Kalyon'u mahkum etti. Heyet, sanığa çeşitli hukuki indirimlerin uygulanması sonucu toplam 27 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

olayın gelişimi:

Olay, 3 Temmuz 2025'te Kayacık Mahallesi 220. Cadde'de meydana geldi. Mahkeme kayıtlarına göre 76 yaşındaki Kalyon, yaklaşık 10 ay önce otomobilini 1 milyon 600 bin lira'ya sattığını ancak bedelini alamadığını iddia ettiği Aykut Canımoğlu (30) ve babası Mehmet Canımoğlu (60) ile karşılaştı. Taraflar arasında, açılan davaya neden katılmadıkları ve ödemenin ne zaman yapılacağına dair bir tartışma çıktı. Kalyon, tartışma sırasında hakarete uğradığını ve öldürülme korkusu yaşadığını öne sürerek tabancasını ateşledi; baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma ve kovuşturma sürecinde sanık hakkında iki kez müebbet hapis istenmiş, ancak sağlık durumu dava sürecini etkiledi. Kalyon'un mevcut kanser tedavisi gerekçesiyle ilk duruşma sonrası mayıs ayında tahliyesine karar verilmişti.

ceza ve adli tedbirler:

Mahkeme, sanığı iki maktule yönelik haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan ayrı ayrı 15 yıl hapisle cezalandırdı. Heyet, haksız tahrik ve iyi hal değerlendirmesi neticesinde her bir cezayı 12 yıl 6 ay'a düşürdü; böylece kasten öldürme suçlarından toplam 25 yıl hapis hükmolundu. Ayrıca sanığa, ruhsatsız silah bulundurmaktan 6136 sayılı Kanun kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezası daha verildi ve toplam ceza 27 yıl 6 ay olarak belirlendi.

Mahkeme, sanığın kanser tedavisi gördüğü gerekçesiyle cezaevinde kalmasının uygun olmadığına karar vererek tutuklamaya yer olmadığına hükmetti. Bununla birlikte heyet, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve çeşitli adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Duruşmada savunma yapan Kalyon, öldürme kastı taşımadığını, ateş etmesinin kendisini savunma amaçlı olduğunu belirtti ve pişman olduğunu söyledi.

Karar, taraf avukatları tarafından tutanaklara geçirildi. Mahkeme gerekçesinde olayın oluş şekli, taraf beyanları, delil durumu ve sanığın sağlık durumuna ilişkin değerlendirmeler ayrıntılı biçimde yer aldı; verilen cezalar ise haksız tahrik ve iyi hal indirimleri dikkate alınarak hesaplandı.

Kocaeli'de baba ve oğlu öldüren sanığa 27 yıl 6 ay hapis