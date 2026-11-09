Minik ellerden sanat: atık oyuncaklarla sürdürülebilir bir sergi doğdu

Atıklardan oyuncak, küçüklerden büyük mesaj

Dalış eğitmeni Gaye Dülger ile 2 buçuk ve 5 buçuk yaşlarındaki kızlarının evde başlattığı çalışma, Bodrum'daki ilk sunumun ardından Ankara'da sanatseverlerle buluştu. Çalışma, basit atık malzemelerin çocukların hayal gücüyle nasıl oyuncağa ve sergi eserine dönüşebileceğini gösteriyor.

Projenin odağında sıfır atık felsefesi var; aile, atıkları öncelikle çöp olarak atmadan önce yeniden kullanım olasılıklarını değerlendiriyor. Yumurta kolileri, ilaç kutuları, plastik kaplar ve yazlık çevresindeki ağaç dalları, yapraklar gibi doğal malzemeler, çocukların oyun ve hikâye üretimleriyle yeni form kazanıyor.

Çalışma süreci ve çocukların rolü:

Dülger, projeyi yaz tatilinde kitap okumaları ve oyunlarla başlattıklarını anlatıyor. Kitaplarda gördükleri basit kesme-katma işleriyle başlayan üretim süreci, atıklardan oyuncak yapma fikriyle genişledi. Çocuklar yaptıkları oyuncaklara hikâye yazmaya başlamış; kimi zaman gerçek olaylardan esinlenen, kimi zaman prenses temalı oyun alanları oluşturmuşlar.

Bu yaklaşımda dikkat çeken nokta, çocukların ekran kullanmıyor olmaları: Dülger, çocuklarının telefon veya bilgisayar kullanmadığını, bu sayede nesnelere ve malzemelere bakış açılarını geliştirip üretkenliklerinin arttığını vurguluyor. Bir şişeyi çöpe atmak yerine "bunu kullanabilir miyiz?" sorusunu sormaları, projenin en önemli kazanımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Atıklardan sanata: teknikler ve malzemeler:

Evde biriktirilen kutular, ilaç ambalajları ve yumurta kolileri dönüştürme sürecinin ana hammaddeleri. Dülger, hem geri dönüşüm hem de ileri dönüşüm yöntemleri kullanıldığını belirtiyor. Yazlık alanın doğal malzemeleriyle birleştirilen atıkların birkaç kiloluk heykel çalışmalarına, seramik görünümlü yumurta kolisi dönüşümlerine dönüştüğü belirtiliyor.

Dülger, malzemeleri seçerken "ilk önce çöp demeden önce bunları yeniden kullanabilir miyiz" diye baktıklarını; plastik tüketimini kısıtlamaya çalıştıklarını anlatıyor. Bu seçici yaklaşım, hem çevresel duyarlılığın erken yaşta öğretilmesine hem de yaratıcı problemlere odaklanmaya hizmet ediyor.

Çalışmaların sayısı ve devamlılığı da dikkat çekici: Aile şu anda 80’in üzerinde eser üretti ve sergiye taşıdı. Dülger, başlangıçta sabır gerektiğini, ancak biraz vakit ve emek verildiğinde çocukların kendi kendilerine üretmeye başladığını söylüyor.

Sergi ve amaçlanan sosyal etki:

Sergi, Bodrum'daki ilk gösterimin ardından Ankara'ya taşındı ve eserlerin tamamı satışa sunuldu. Dülger, serginin gelirinin, "devlet korumasında büyüyen çocukların sosyal hayatlarını geliştirmek için çalışan bir derneğe" bağışlanacağını belirtiyor. Elde edilecek gelir özellikle önümüzdeki yaz bu çocukların tatil yapmaları için kullanılacak.

Bu yönüyle proje, sadece çevresel farkındalık yaratmakla kalmıyor; aynı zamanda yerel bir sosyal sorumluluk girişimine dönüşüyor. Dülger, serginin hem geri dönüşüme katkı sağladığını hem de devlet korumasındaki çocukların eğitim ve gelişimine dolaylı destek sunduğunu ifade ediyor.

Proje, aile içinde başlayan küçük bir deneyimin doğru yönlendirmeyle toplumsal bir değere dönüşebileceğini gösteriyor. Dülger, bu yaklaşımın özel bir yeteneğe bağlı olmadığını; herkesin çocuklarıyla benzer bir çalışma yapabileceğini vurguluyor ve başlangıçta gösterilecek sabrın sonuç getireceğini belirtiyor.

Ankara'daki sergi bir hafta boyunca açık kalacak; ziyaretçiler eserleri görüp satın alarak hem sanat üretimini destekleyecek hem de devlet korumasındaki çocukların yararına katkıda bulunacak.

DALIŞ EĞİTMENİ GAYE DÜLGER’İN 2,5 VE 5,5 YAŞINDAKİ KIZLARININ ATIK MALZEMELERDEN ÜRETTİĞİ OYUNCAKLARDAN OLUŞAN SERGİ ANKARA’DA SANATSEVERLERLE BULUŞTU.