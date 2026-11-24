Ziyaretin ayrıntıları:

Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, Yoğurtlu beldesinde bulunan Kur’an kursunu ziyaret ederek 4-6 yaş grubundaki öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıfları gezen Yazıcı, minik öğrencilerin hazırladığı etkinlikleri inceleyip eğitim süreçleri hakkında kurs öğreticilerinden bilgi aldı.

Çocuklarla etkileşim ve gözlemler:

Öğrencilerle sohbet eden Yazıcı, çeşitli ikramlarda bulunarak ders ortamını yerinde gözlemledi ve çocukların etkinliklerdeki katılımını takip etti.

Öğreticilere teşekkür ve ziyaretin sonu:

Ziyaret sırasında erken yaşta sevgi ve değerlerle buluşmanın önemine vurgu yapan Yazıcı, kurslarda görev yapan öğreticilere teşekkür etti.

Yazıcı, öğrencilere ve kurs öğreticilerine başarı ve kolaylıklar dileyerek ziyaretini tamamladı.

ERZİNCAN İL MÜFTÜSÜ SELİM YAZICI, YOĞURTLU BELDESİNDE BULUNAN KUR’AN KURSUNU ZİYARET EDEREK 4-6 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ