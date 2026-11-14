Minik öğrenciler bed-i besmeleyle camiye ilk adımı attı

Düzce'de Bed-i Besmele coşkusu:

Düzce’nin Koçyazı Mahallesi’ndeki Zahidül Kevseri 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen Bed-i Besmele töreni renkli ve duygulu anlara sahne oldu. Programa Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, il müftü yardımcıları Selma Velioğlu Çelik ve Mustafa Yeşilorman, öğrenciler, veliler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, miniklerin cami ile ilk karşılaşmasını ve toplumsal bir merasimle eğitim hayatına başlangıcını simgeledi.

Programın akışı:

Tören kapsamında çocuklar önce cami görevlisiyle tanıştı ve cami içini yakından tanıma fırsatı buldu. Ardından minikler sırayla Kur'an-ı Kerim okudu ve hep birlikte dua edildi. Etkinlik boyunca geleneksel çocuk oyunlarına yer verildi; eğitsel ve sosyal etkileşimi öne çıkaran bu bölüm veliler tarafından ilgiyle izlendi. Tören sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bed-i Besmele geleneğinin önemi:

Osmanlı döneminden günümüze uzanan Bed-i Besmele geleneği, çocukların mektebe başlangıcını toplumsal bir törenle anlamlandırıyor. Dört-beş yaşlarındaki çocuklar için yapılan bu merasimler toplumda mektebe ve öğretmene verilen önemi vurguluyor; zaman zaman "Amin Alayı" adıyla anılan bu uygulama, hem dini hem kültürel bir bağlam sunuyor. Düzce'deki program da bu geleneğin yaşatıldığını ve yerel toplumun katılımıyla güçlendiğini gösterdi.

Etkinlik, miniklerin hem ibadet ve dua pratiğiyle tanışmasını sağladı hem de ailelerle ortak bir toplumsal deneyim oluşturdu.

DÜZCE’NİN KOÇYAZI MAHALLESİ’NDE BULUNAN ZAHİDÜL KEVSERİ 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ İÇİN BED-İ BESMELE TÖRENİ DÜZENLENDİ. MİNİKLERİN CAMİYLE TANIŞTIĞI, KUR’AN-I KERİM OKUYUP DUA ETTİĞİ PROGRAMDA RENKLİ VE ANLAMLI ANLAR YAŞANDI.