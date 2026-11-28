Gerze'de minikler Ensar Camii'nde buluştu

Sinop'un Gerze ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Cami Çocuk Buluşması" etkinliği, Gerze İlçe Müftülüğü tarafından Ensar Camii'nde gerçekleştirildi. Program, miniklerin cami ortamını yakından tanıması ve dini bilgileri uygulamalı öğrenmesi amacıyla planlandı.

Program içeriği:

Etkinlik kapsamında çocuklara caminin bölümleri tanıtıldı; mihrap, minber ve abdest alma alanı gibi temel mekânlar küçük yaş grubu için uygun bir dille açıklandı. Uygulamalı oturumlarda ise çocuklara namazın nasıl kılınacağı gösterildi ve adım adım pratik yaptırıldı. Eğitici oyunlar ve etkinliklerle öğrenme pekiştirildi, böylece çocuklar hem bilgi edindi hem de camide rahat hareket etmeyi öğrendi.

Müftünün vurguları:

Gerze İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, 4-6 yaş döneminde verilen din eğitiminin önemine dikkat çekti ve çocukların erken yaşta manevi değerlerle buluşmasının altını çizdi. Aktaş, bu tür buluşmaların cami sevgisini pekiştirdiğini ve dini bilgilerin kalıcı hâle gelmesine katkı sağladığını belirtti. Etkinlik sonunda öğrencilere yapılan ikramlarla program sona erdi.

Programın amacı, çocukların camileri tanıması, manevi değerleri öğrenmesi ve cami sevgisi kazanması olarak özetlendi; minikler etkinlik boyunca keyifli ve öğretici zaman geçirdi.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE, 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİNİN KATILIMIYLA "CAMİ ÇOCUK BULUŞMASI" ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.