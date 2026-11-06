Minikler itfaiyeyi tanıdı, yangın güvenliğini uygulamalı öğrendi

Minikler yangın güvenliğini uygulamalı öğrendi:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimde, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine yangın ve acil durum bilinci kazandırıldı. Programa 44 minik katıldı; itfaiyecilik mesleğinin tanıtımı ile yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Uygulamalı tatbikat ve meslek tanıtımı:

Etkinlikte itfaiye ekipleri mesleğin görev ve araç gereçlerini çocuklara gösterdi. Tatbikat kapsamında gerçekleştirilen tahliye uygulamasıyla olası acil durumlara karşı adımlar uygulamalı olarak aktarıldı ve çocuklara ekiplerin müdahale süreci hakkında bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalar sırasında sakin kalmanın ve görevli talimatlarını izlemenin önemi vurgulandı.

Eğitimin hedefleri ve içerikleri:

Eğitimde yaş grubuna uygun şekilde; yangın anında yapılması gerekenler, doğru davranış biçimleri, yangın söndürme ekipmanları ve güvenli tahliye yöntemleri ele alındı. Programın temel amacı, erken yaşta bilinç oluşturmak ve çocukların olası tehlikeler karşısında sakin kalarak doğru adımları atabilmelerini sağlamaktı.

KOCAELİ’DE 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİNE YANGIN VE ACİL DURUM EĞİTİMİ VERİLDİ.