Dolar 50,1527 +0,06%
Euro 56,0642 -0,20%
Bist 11.325,92 -0,06%
Altın Gram 6.583,77 -0,74%
EUR/USD 1,1176 -0,38%
Brent Petrol 96,85 -1,47%
--°

Minikler itfaiyeyi tanıdı, yangın güvenliğini uygulamalı öğrendi

Kocaeli'de 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine düzenlenen eğitimde 44 minik itfaiyeciliği tanıdı, tahliye tatbikatıyla yangın güvenliğini öğrendi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Minikler itfaiyeyi tanıdı, yangın güvenliğini uygulamalı öğrendi

Minikler yangın güvenliğini uygulamalı öğrendi:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimde, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine yangın ve acil durum bilinci kazandırıldı. Programa 44 minik katıldı; itfaiyecilik mesleğinin tanıtımı ile yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Uygulamalı tatbikat ve meslek tanıtımı:

Etkinlikte itfaiye ekipleri mesleğin görev ve araç gereçlerini çocuklara gösterdi. Tatbikat kapsamında gerçekleştirilen tahliye uygulamasıyla olası acil durumlara karşı adımlar uygulamalı olarak aktarıldı ve çocuklara ekiplerin müdahale süreci hakkında bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalar sırasında sakin kalmanın ve görevli talimatlarını izlemenin önemi vurgulandı.

Eğitimin hedefleri ve içerikleri:

Eğitimde yaş grubuna uygun şekilde; yangın anında yapılması gerekenler, doğru davranış biçimleri, yangın söndürme ekipmanları ve güvenli tahliye yöntemleri ele alındı. Programın temel amacı, erken yaşta bilinç oluşturmak ve çocukların olası tehlikeler karşısında sakin kalarak doğru adımları atabilmelerini sağlamaktı.

KOCAELİ’DE 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİNE YANGIN VE ACİL DURUM EĞİTİMİ VERİLDİ.

KOCAELİ’DE 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİNE YANGIN VE ACİL DURUM EĞİTİMİ VERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Öğretmenlerin kaybı eğitimde güvenlik tartışmasını yeniden gündeme taşıdı
images

Okullarda gıda bilinci artırılıyor: Andırın'da hijyen eğitimi
images

Tavşanlı’da Özgür Özgülgün çocuk edebiyatı ve çevreyi anlattı
images

Trafik parkında miniklere uygulamalı güvenlik dersi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zaporijya'da insani yardım noktasına yönelik saldırıda can kaybı 53'e yükseldi

Eşi tabut başında gözyaşı döktü: İhsaniye’de öğretmen Hilal Mete uğurlandı

Sinop'ta ekim ayı asayiş bilançosu: sorgulananlar ve ele geçirilenler

yunusemre’de akademik iş birliğiyle kent planlaması tartışıldı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi