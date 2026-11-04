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Minikler Japon kültürünü stantlarda anlattı

GKV Özel İlkokulu'nda 3 Kasım Japon Kültür Günü'nde 3. ve 4. sınıf öğrencileri origami, geleneksel oyun ve sunumlarla kültürü tanıttı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Minikler Japon kültürünü stantlarda anlattı

Minikler Japon kültürünü stantlarda anlattı

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel İlkokulu, 3 Kasım'da düzenlenen Japon Kültür Günü ile öğrencilerine küresel bir bakış açısı kazandırdı. Etkinlik, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı renkli stantlar ve sunumlarla okul içinde yoğun ilgi gördü.

Etkinlik alanları:

Okul bünyesinde kurulan istasyonlarda spor, Japon alfabesi, geleneksel mutfak lezzetleri, geleneksel çocuk oyunları ve origami (kağıt katlama sanatı) gibi başlıklar öne çıktı. Her stant, ilgili konuyu görsel ve uygulamalı materyallerle destekleyerek ziyaretçilere kapsamlı bilgiler sundu.

Akademik ve kültürel kazanımlar:

Öğrenciler, hazırlık sürecinde araştırma yapma, iş birliği kurma, etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirdi. Stantlarda görev alan minikler, kültürel çeşitliliği tanıtırken aynı zamanda öğrendiklerini paylaşmanın özgüvenini yaşadı. Etkinlik, hem eğlenceli hem de öğretici yönleriyle katılımcılardan tam not aldı.

GKV Özel İlkokulu, IB PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı) yaklaşımına uygun olarak düzenlenen bu tür faaliyetlerle öğrencilerin dünya vatandaşı olma bilincini güçlendirmeyi hedefliyor. Okul müdürü Ali Dirgen de benzer projelerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Günün sonunda öğrenciler, sunum ve atölye deneyimleri sayesinde hem yeni bilgiler edinmiş hem de unutulmaz bir okul deneyimi yaşamış oldu.

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI (GKV) ÖZEL İLKOKULU, ÖĞRENCİLERİN KÜRESEL BAKIŞ AÇISINI GELİŞTİREN ANLAMLI...

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI (GKV) ÖZEL İLKOKULU, ÖĞRENCİLERİN KÜRESEL BAKIŞ AÇISINI GELİŞTİREN ANLAMLI BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. 3 KASIM JAPON KÜLTÜR GÜNÜ KAPSAMINDA 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIĞI RENKLİ STANTLAR VE SUNUMLAR BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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